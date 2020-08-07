Haberler
Galeri
Ekonomideki saldırılara karşı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a büyük destek
Ekonomideki saldırılara karşı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a büyük destek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik saldırılara karşı sosyal medyadan büyük destek gelmeye devam ediyor. Twitter'da açılan #BeratAlbayrakınYanındayız tagı binlerce destek mesajı aldı. Bakan Albayrak'a birçok milletvekili ve bakan sosyal medyadan destek çıktı.
Giriş Tarihi: 7 Ağustos 2020 Cuma 15:32
Türkiye'nin corona virüs sürecinde gösterdiği başarılı performansı ve salgının yarattığı ekonomik durgunluğa rağmen her geçen gün yükselen olumlu verilerini gölgelemek isteyenler yine döviz kuru üzerinden manipülasyona girişti.
Sosyal medyada döviz ve altındaki artışı bahane ederek yeni bir saldırı kampanyası başlatan çevrelere karşı Hazine ve Maliye Berat Albayrak'a destek yağmaya devam ediyor.
Twitter'da açılan #BeratAlbayrakınYanındayız tagına binlerce mesajla destek yağdı.
Fuat Oktay- Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Ömer Çelik - AK PARTİ MKYK VE MYK ÜYESİ - PARTİ SÖZCÜSÜ