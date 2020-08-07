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Haberler Galeri Ekonomideki saldırılara karşı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a büyük destek

Ekonomideki saldırılara karşı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a büyük destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik saldırılara karşı sosyal medyadan büyük destek gelmeye devam ediyor. Twitter'da açılan #BeratAlbayrakınYanındayız tagı binlerce destek mesajı aldı. Bakan Albayrak'a birçok milletvekili ve bakan sosyal medyadan destek çıktı.

Giriş Tarihi: 7 Ağustos 2020 Cuma 15:32
Ekonomideki saldırılara karşı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a büyük destek

Türkiye'nin corona virüs sürecinde gösterdiği başarılı performansı ve salgının yarattığı ekonomik durgunluğa rağmen her geçen gün yükselen olumlu verilerini gölgelemek isteyenler yine döviz kuru üzerinden manipülasyona girişti.

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Ekonomideki saldırılara karşı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a büyük destek

Sosyal medyada döviz ve altındaki artışı bahane ederek yeni bir saldırı kampanyası başlatan çevrelere karşı Hazine ve Maliye Berat Albayrak'a destek yağmaya devam ediyor.

Ekonomideki saldırılara karşı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a büyük destek

Twitter'da açılan #BeratAlbayrakınYanındayız tagına binlerce mesajla destek yağdı.

Ekonomideki saldırılara karşı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a büyük destek

Fuat Oktay- Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Ekonomideki saldırılara karşı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a büyük destek

Ömer Çelik - AK PARTİ MKYK VE MYK ÜYESİ - PARTİ SÖZCÜSÜ

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