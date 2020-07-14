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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi ne kadar?

Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Temmuz zammını alacak olan emeklilerin beklediği tarihi Bakan Selçuk duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2020 Salı 09:34 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020 Salı 09:37
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi ne kadar?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıklarıyla hesaplara yatırılacağını belirtti.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi ne kadar?

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 12 milyon emeklimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak."

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi ne kadar?

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleriyle birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi ne kadar?

BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ PARA?

Emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri 1.000 TL'dir.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi ne kadar?

EMEKLİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaşı ödemeleri her ayın 17'sinde başlıyor. Bu ay maaşlarını zamlı alacak emekliler, ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihlerinde idrak edilecek. Emekli maaşlarının normal takviminde yatırılması bekleniyor.

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