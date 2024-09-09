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Emekli maaş promosyon ödemeleri ne kadar? Hangi banka kaç TL ödüyor?

Bankaların emekli maaş promosyonu kampanyalarından yararlanmak isteyenler bankaların promosyon rakamlarını araştırıyor. Hangi bankanın en yüksek promosyon ödemesi yaptığını merak eden emekliler aramalarını yoğunlaştırdı. İşte bankaların 2024 eylül ayı emekli maaş promosyonu tutarları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 09.09.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 16:35

Emekli maaş promosyon ödemeleri ne kadar? Hangi banka kaç TL ödüyor?
Emekli maaş promosyon ödemeleri ne kadar? Hangi banka kaç TL ödüyor?

Son dakika haberleri... Bankaların emekli maaş promosyonları ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Bankaların promosyon şartları neler? Kamu bankalarının emekli maaş promosyonları ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte bankaların eylül ayı promosyon kampanyaları...

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Emekli maaş promosyon ödemeleri ne kadar? Hangi banka kaç TL ödüyor?
Emekli maaş promosyon ödemeleri ne kadar? Hangi banka kaç TL ödüyor?

GARANTİ BBVA
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Eylül 2024'tür. Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

QNB FİNANSBANK
Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000TL promosyon

Emekli maaş promosyon ödemeleri ne kadar? Hangi banka kaç TL ödüyor?
Emekli maaş promosyon ödemeleri ne kadar? Hangi banka kaç TL ödüyor?

HALKBANK
10.000 TL - 14.999,99 TL - 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL - 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri - 12.000 TL
SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de, başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.

ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Banakası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

YAPI KREDİ BANKASI
1 Eylül 2024 – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;

bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL;

15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL;

20.000 TL' nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.

Emekli maaş promosyon ödemeleri ne kadar? Hangi banka kaç TL ödüyor?
Emekli maaş promosyon ödemeleri ne kadar? Hangi banka kaç TL ödüyor?

VAKIFBANK
1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

ING BANK
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Emekli maaş promosyon ödemeleri ne kadar? Hangi banka kaç TL ödüyor?
Emekli maaş promosyon ödemeleri ne kadar? Hangi banka kaç TL ödüyor?

DENİZBANK
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL

AKBANK

Maaş Tutar Aralığı SGK Promosyon Tutarı Ek Promosyon Tutarı Toplam promosyon tutarı
0 - 9.999 TL 5.000 TL 1.250 TL 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL 8.000 TL 2.000 TL 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL 10.000 TL 2.500 TL 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 3.000 TL 15.000 TL