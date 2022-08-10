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Haberler Galeri Emekli promosyonu alanlara en az 2500 TL daha ödeme yapılıyor! Tek telefonla anında 7500 TL ödeme! İşte 2022 banka banka emekli promosyon miktarları

Emekli promosyonu alanlara en az 2500 TL daha ödeme yapılıyor! Tek telefonla anında 7500 TL ödeme! İşte 2022 banka banka emekli promosyon miktarları

Bankaların emekli promosyonu için yarışı devam ediyor. Temmuz ayında emeklilere yapılan zam sonrası promosyonlarda da artış yaşanmış ve ödemeler 5 bin liraya kadar çıkmıştı. Ancak bazı bankalar aradaki farkı açarak rakamı 7 bin 500 liraya kadar çıkardı. Promosyon alan emekli vatandaşlar bankayı aradıklarında aradaki 2500 TL tutarındaki farkı alabiliyorlar. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi veriyor? Maaşa göre ödemeler ne kadar? Promosyon için hangi şartlar gerekiyor? İşte banka banka promosyon ödeme tutarları...

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:23 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:31
Emekli promosyonu alanlara en az 2500 TL daha ödeme yapılıyor! Tek telefonla anında 7500 TL ödeme! İşte 2022 banka banka emekli promosyon miktarları

Emekli promosyonu için şartlar neler? Kimler promosyon alabilir? Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? Bankalar elindeki müşteriyi tutmak için promosyon yarışını kızıştırdı. 5 bin TL'ye kadar yapılan ödemeler kimi bankalarda 7500 TL'ye kadar yükseltildi. Promosyonunu alanlar bankayı aradıklarında aradaki farkı alabiliyor. İşte 2022 banka banka promosyonları...

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Emekli promosyonu alanlara en az 2500 TL daha ödeme yapılıyor! Tek telefonla anında 7500 TL ödeme! İşte 2022 banka banka emekli promosyon miktarları

HALKBANK

Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.

Emekli promosyonu alanlara en az 2500 TL daha ödeme yapılıyor! Tek telefonla anında 7500 TL ödeme! İşte 2022 banka banka emekli promosyon miktarları

İŞ BANKASI

Maaşını İş Bankası'ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 5.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor.

1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL,

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılıyor.

Emekli promosyonu alanlara en az 2500 TL daha ödeme yapılıyor! Tek telefonla anında 7500 TL ödeme! İşte 2022 banka banka emekli promosyon miktarları

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL'ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 7.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

SSK, Bağkur veya emekli sandığı maaşını 31 Ağustos 2022 tarihine kadar Akbank'a taşıyacak ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekliler, 7 bin TL'ye varan promosyon kazanabilecek.

Emekli promosyonu alanlara en az 2500 TL daha ödeme yapılıyor! Tek telefonla anında 7500 TL ödeme! İşte 2022 banka banka emekli promosyon miktarları

VAKIFBANK

Maaşı 1.500L'ye kadar olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme sağlanıyor.

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