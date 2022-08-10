Emekli promosyonu alanlara en az 2500 TL daha ödeme yapılıyor! Tek telefonla anında 7500 TL ödeme! İşte 2022 banka banka emekli promosyon miktarları

Bankaların emekli promosyonu için yarışı devam ediyor. Temmuz ayında emeklilere yapılan zam sonrası promosyonlarda da artış yaşanmış ve ödemeler 5 bin liraya kadar çıkmıştı. Ancak bazı bankalar aradaki farkı açarak rakamı 7 bin 500 liraya kadar çıkardı. Promosyon alan emekli vatandaşlar bankayı aradıklarında aradaki 2500 TL tutarındaki farkı alabiliyorlar. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi veriyor? Maaşa göre ödemeler ne kadar? Promosyon için hangi şartlar gerekiyor? İşte banka banka promosyon ödeme tutarları...