Emekli ve çalışanlara yeni gelir! Kim, ne kadar zam alacak?

HAZİRAN İKRAMİYE DÖNEMİ

Bu ay kimler ikramiye alacak?

2025 yılın ikinci ikramiyesi bu ay ödenecek. Emekliler, dul ve yetim maaşı alanlar ile diğer hak sahiplerine Kurban Bayramı öncesi ikramiyeleri ödenecek.

İkramiye kaç lira olarak ödenecek?

Bu yıl 3 bin lira olan ikramiye 4 bin liraya çıkartıldı. Emekliler ikinci ikramiyeyi de 4 bin lira olarak alacak. Dul ve yetimler ise maaş hisse oranına göre ikramiye alacak. Toplam ikramiye 8 bin lirayı bulacak.

Ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. İkramiyeler de bir önceki hafta yani 2-5 Haziran arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacak.