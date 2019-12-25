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Emekli zammı belli oldu mu? Emekliye ne kadar zam yapılacak?

Milyonlarca emekli 2020 Ocak ayında yapılacak olan zammı merak ediyordu. Emeklilerin yeni yılda alacağı zam miktarı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2020 Ocak zammı ne kadar oldu? Emeklinin cebine ne kadar girecek? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2019 Çarşamba 09:21 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2019 Çarşamba 09:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





