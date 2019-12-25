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Emekli zammı belli oldu mu? Emekliye ne kadar zam yapılacak?

Milyonlarca emekli 2020 Ocak ayında yapılacak olan zammı merak ediyordu. Emeklilerin yeni yılda alacağı zam miktarı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2020 Ocak zammı ne kadar oldu? Emeklinin cebine ne kadar girecek? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2019 Çarşamba 09:21 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2019 Çarşamba 09:23
Emekli zammı belli oldu mu? Emekliye ne kadar zam yapılacak?
Emekli zammı belli oldu mu? Emekliye ne kadar zam yapılacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak zammı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE oranında zam, memur emeklilerine de yüzde 4 artış ve 2019 ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

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Emekli zammı belli oldu mu? Emekliye ne kadar zam yapılacak?
Emekli zammı belli oldu mu? Emekliye ne kadar zam yapılacak?

Zam için geri sayım başlarken; Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) "Artış sistemi değişsin" çağrısı geldi.

Emekli zammı belli oldu mu? Emekliye ne kadar zam yapılacak?
Emekli zammı belli oldu mu? Emekliye ne kadar zam yapılacak?

NASIL UYGULANACAK?

TÜED Araştırma Müdürü Namık Tan, "Emekli aylığındaki zam oranı, asgari ücretteki artış ile eşitlenmeli. Bu oran asgari ücretteki artışın altına düşmemeli.

Emekli zammı belli oldu mu? Emekliye ne kadar zam yapılacak?
Emekli zammı belli oldu mu? Emekliye ne kadar zam yapılacak?

Ocak ayında emekli maaşlarına bu fark yansıtılabilir" dedi. Bu sistem hayata geçerse, emekliler mevcut durumdaki gibi Ocak ve Temmuz aylarında zamlarını alacak.

Emekli zammı belli oldu mu? Emekliye ne kadar zam yapılacak?
Emekli zammı belli oldu mu? Emekliye ne kadar zam yapılacak?

Eğer asgari ücretteki zam oranı kendilerine yansıtılandan fazla ise, aradaki fark da Ocak ayında maaşlara eklenecek. Örneğin; emekli yıllık yüzde 20 zam aldı.

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