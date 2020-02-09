Emeklilere ne kadar aile yardımı ödemesi yapılacak?

Emeklilere ne kadar aile yardımı ödemesi yapılacak?

Memurların aldığı zamlı aile yardımından emekliler de yararlanmak istiyor. Emeklilerin bu talebinin KPDK gündeminde yer alması bekleniyor. Peki talep kabul edilip hayata geçirilirse emekliye aile yardımı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...