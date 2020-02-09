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Emeklilere ne kadar aile yardımı ödemesi yapılacak?
Memurların aldığı zamlı aile yardımından emekliler de yararlanmak istiyor. Emeklilerin bu talebinin KPDK gündeminde yer alması bekleniyor. Peki talep kabul edilip hayata geçirilirse emekliye aile yardımı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 9 Şubat 2020 Pazar 11:36Güncelleme Tarihi: 9 Şubat 2020 Pazar 11:39
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Memurların Ocak'ta maaşlarıyla birlikte aile yardımı da artarken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor.