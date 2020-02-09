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Emeklilere ne kadar aile yardımı ödemesi yapılacak?

Memurların aldığı zamlı aile yardımından emekliler de yararlanmak istiyor. Emeklilerin bu talebinin KPDK gündeminde yer alması bekleniyor. Peki talep kabul edilip hayata geçirilirse emekliye aile yardımı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 9 Şubat 2020 Pazar 11:36 Güncelleme Tarihi: 9 Şubat 2020 Pazar 11:39
Emeklilere ne kadar aile yardımı ödemesi yapılacak?

Memurların Ocak'ta maaşlarıyla birlikte aile yardımı da artarken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor.

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Emeklilere ne kadar aile yardımı ödemesi yapılacak?

Memur konfederasyonları ve Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilen talebin, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda (KPDK) karara bağlanması bekleniyor.

Emeklilere ne kadar aile yardımı ödemesi yapılacak?

Memurlara çalışmayan eş için ödenen aylık tutar bu ay 332 liraya çıktı.

Emeklilere ne kadar aile yardımı ödemesi yapılacak?

Çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 73,04, 6 yaş üstü için 36,52 liraya yükseldi.

Emeklilere ne kadar aile yardımı ödemesi yapılacak?

TUTARLAR DEĞİŞTİ

Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan memurun aylık aile yardımı 364,69 liradan 405,04 liraya ulaşırken, talepler hayata geçerse bu ödemeyi aynı şartlardaki emekli de alabilecek.

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