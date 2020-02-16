Emekliye ek kazanç! En az 2600 TL ödenecek

Emekliler için 2020 yılı hem promosyon hem de ikramiye alacakları bir yıl olacak. Ocak ayında zamlı maaşlarını alan milyonlarca emekli için Mart ayında promosyon ödemeleri Mayıs ve Temmuz'da ise ikramiye ödemeleri yapılacak. Emekliler ayrıca Temmuz'da yılın ikinci zammını da almış olacaklar. Bu zam oranı memur emeklileri için yüzde 4 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak.