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Emekliye hem promosyon hem ikramiye! İşte emekliler ve memurlar için 2020 zam ile ödeme takvimi...

Ocak ayı ile birlikte emeklilerin ve memurların alacakları zam oranları da belli olmaya başladı. 2020 yılında zamlı maaşlar dışında emeklilere promosyon da ödenecek. İşte emekliler ve memurlar için 2020 zam ve ödeme takvimi...

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2019 Cumartesi 23:27 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2019 Cumartesi 23:31
Emekliye hem promosyon hem ikramiye! İşte emekliler ve memurlar için 2020 zam ile ödeme takvimi...

Ocak ayı ile birlikte emeklilerin ve memurların alacakları zam oranları da belli olmaya başladı. 2020 yılında zamlı maaşlar dışında emeklilere promosyon da ödenecek. İşte emekliler ve memurlar için 2020 zam ve ödeme takvimi...

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Emekliye hem promosyon hem ikramiye! İşte emekliler ve memurlar için 2020 zam ile ödeme takvimi...

Yaklaşık 12.5 emekli ve 4 milyona yakın kamu çalışanının 2020 yılında alacağı zam ve ödemelerin takvimini sizler için hazırladık. Önümüzdeki Ocak ayı ile birlikte tüm emeklilerin ve memurların maaşları zam görecek.

Emekliye hem promosyon hem ikramiye! İşte emekliler ve memurlar için 2020 zam ile ödeme takvimi...

ORAN 6.30'U BULACAK

Zamlar 6 aylık enflasyona göre belirlenecek. Burada hedefteki enflasyona göre zammın yüzde 6'nın üzerinde olması bekleniyor.

Emekliye hem promosyon hem ikramiye! İşte emekliler ve memurlar için 2020 zam ile ödeme takvimi...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranında zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 4 toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkını maaşlarında görecek. 5 aylık enflasyon yüzde 5.71 çıkarken yıl sonu beklentilerine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 6.30'u bulması bekleniyor.

Emekliye hem promosyon hem ikramiye! İşte emekliler ve memurlar için 2020 zam ile ödeme takvimi...

Ssk VE Bağ-Kur'lular 6.30 zam alırken memur ve memur emeklileri ise yüzde 4 zammın üstüne 1.30 fark da eklenecek. Ardından bu zamlı maaşların hesaplara geçmesi süreci başlayacak. Yılın ilk çeyreğinden sonra ise promosyonda yeni dönem için düğmeye basılacak. Üç yıl önce uygulamaya konulan promosyonun süresi de dolduğu için emekliler ikinci anlaşmalarını Mart ayı itibariyle yapmaya başlayacak.

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