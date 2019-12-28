Emekliye hem promosyon hem ikramiye! İşte emekliler ve memurlar için 2020 zam ile ödeme takvimi...

Ssk VE Bağ-Kur'lular 6.30 zam alırken memur ve memur emeklileri ise yüzde 4 zammın üstüne 1.30 fark da eklenecek. Ardından bu zamlı maaşların hesaplara geçmesi süreci başlayacak. Yılın ilk çeyreğinden sonra ise promosyonda yeni dönem için düğmeye basılacak. Üç yıl önce uygulamaya konulan promosyonun süresi de dolduğu için emekliler ikinci anlaşmalarını Mart ayı itibariyle yapmaya başlayacak.