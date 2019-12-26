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Emekliye müjde! Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Emeklileri sevindiren müjde! Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zammı ne kadar? Emekliler ne kadar bayram ikramiyesi alacak? İkramiyeye zam geldi mi? İşte tüm detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2019 Perşembe 11:40
Emekliye müjde! Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi uygulaması 2020 yılında da sürecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti hükümeti emeklilere her bayram öncesi bin TL ödeme yapılmasına yönelik uygulamayı hayata geçirmişti.

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Emekliye müjde! Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Emekliler ilk ödemeyi 2018 yılının Ramazan Bayramı öncesi aldı. Aradan geçen sürede 4 bayramda, 4 bin tL emeklilere ek ödeme yapılmış oldu. Emekliler bayram ikramiyesinin de zamlanmasını istiyor. Bu konuda bazı gelişmeler var. İşte detaylar...

Emekliye müjde! Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Tüm emeklilere yeni yılda da bayram ikramiyesi ödenecek. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce biner lira hesaplara yatırılacak.

Emekliye müjde! Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Ancak emekliler, ikramiyede yeni tutar bekliyor. İkramiye artışının bir kurala bağlanmasını isteyen emekliler, 'enflasyon güncellemesi' ya da 'her yıl vergi ve harçlara yapılacak artışı gösteren yeniden değerleme oranının yansıtılması' beklentisi taşıyor.

Emekliye müjde! Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Enflasyon artışı hayata geçerse; beklenti anketindeki yüzde 11.62'lik tahmine göre ikramiye bin 116 lira 20 kuruşa yükselecek. Yeniden değerleme artışı gelirse de yüzde 22.58 artışla bin 225 lira 80 kuruşa çıkacak.

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