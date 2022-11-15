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Haberler Galeri En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2022 Kasım banka emekli promosyon rakamları...

En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2022 Kasım banka emekli promosyon rakamları...

Temmuz ayında emeklilere yapılan zam sonrası banka promosyonları da yenilendi. Maaşını taşımak ve promosyondan faydalanmak isteyen emekliler 'Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ve bankaların promosyon ödemeleri...

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 09:16 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 09:41
En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2022 Kasım banka emekli promosyon rakamları...

Milyonlarca emekli banka promosyon ödemelerini araştırıyor. Özellikle maaşını kamu bankalarına taşımak isteyenler Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ne kadar ödeme yapıyor merak ediyor. İşte 2022 Kasım ayı banka emekli promosyon ödemeleri...

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En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2022 Kasım banka emekli promosyon rakamları...

EMEKLİ PROMOSYONLARI İÇİN TABAN RAKAM BELLİ OLDU

Yaklaşık 14 milyon emekli maaşını aldığı bankadan promosyon alabiliyor. 3 yıllık maaş sözü verenler için ödenen promosyon ilk başlarda 550 TL ile 750 TL arasında değişiyordu. Daha sonra rekabete özel bankaların da katılmasıyla birlikte rakam her geçen gün arttı.

En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2022 Kasım banka emekli promosyon rakamları...

Bugün geldiğimiz noktada 10 bin liraya ulaşan promosyon rakamları bulunuyor. Bu rekabetin devam etmesi durumunda rakamın özellikle Ocak ayından sonra 15 bin liraya kadar da çıkması bekleniyor. Bu arada 19 banka SGK ile yeni bir sözleşme yaparak 1 Kasım'dan itibaren promosyon rakamlarında taban miktarları değiştirdi.

Buna göre promosyonun ilk başında 500 lira ile başlayan ödemeler 10 kat artarak 5 bin liraya çıkmış oldu.

En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2022 Kasım banka emekli promosyon rakamları...

Maaşı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin,
3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500,
7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500,
10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira en az promosyon ödemesi yapılıyor.

Bu rakamlardan daha az promosyon ödenemezken bunun üstünde belirlenecek rakamlar için ise bir sınır bulunmuyor.

En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2022 Kasım banka emekli promosyon rakamları...

Daha önce promosyon sözleşmesi yapan emekliler 'cayma hakkını' kullanarak yeni rakamlardan anlaşma yapabilecek. Bu noktada eğer sözleşmeleri henüz bitmediyse kalan kısmın promosyonunu geri ödemeleri de gerekiyor.

Örneğin 3 yıl için 1500 TL promosyon alan bir emeklinin süresinin bitmesine 1 yıl kalmışsa 500 lira geri vererek yeni sözleşme yapabilecek. Sözleşme için sadece 3 yıl maaş sözü vermek yeterli olacak.

Promosyon alabilmek için ek taahhüte gerek yok. ancak bazı bankalar yüksek promosyon karşılığında ürünlerinin kullanılması, emekli müşteri getirilmesi gibi isteklerde bulunuyor. Bu yüzden anlaşma yapmadan önce bu istekleri öğrenmekte fayda var.

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