En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2022 Kasım banka emekli promosyon rakamları...

Bugün geldiğimiz noktada 10 bin liraya ulaşan promosyon rakamları bulunuyor. Bu rekabetin devam etmesi durumunda rakamın özellikle Ocak ayından sonra 15 bin liraya kadar da çıkması bekleniyor. Bu arada 19 banka SGK ile yeni bir sözleşme yaparak 1 Kasım'dan itibaren promosyon rakamlarında taban miktarları değiştirdi.

Buna göre promosyonun ilk başında 500 lira ile başlayan ödemeler 10 kat artarak 5 bin liraya çıkmış oldu.