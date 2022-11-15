En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2022 Kasım banka emekli promosyon rakamları...

Daha önce promosyon sözleşmesi yapan emekliler 'cayma hakkını' kullanarak yeni rakamlardan anlaşma yapabilecek. Bu noktada eğer sözleşmeleri henüz bitmediyse kalan kısmın promosyonunu geri ödemeleri de gerekiyor.
Örneğin 3 yıl için 1500 TL promosyon alan bir emeklinin süresinin bitmesine 1 yıl kalmışsa 500 lira geri vererek yeni sözleşme yapabilecek. Sözleşme için sadece 3 yıl maaş sözü vermek yeterli olacak.
Promosyon alabilmek için ek taahhüte gerek yok. ancak bazı bankalar yüksek promosyon karşılığında ürünlerinin kullanılması, emekli müşteri getirilmesi gibi isteklerde bulunuyor. Bu yüzden anlaşma yapmadan önce bu istekleri öğrenmekte fayda var.