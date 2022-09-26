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Ev hanımlarına 1.000 liralık destek ödemesi! Hemen başvurun kimlikle gidin PTT'den alın...

Devletin dar gelirli vatandaşlara verdiği destekler vatandaşa nefes oluyor. Zor durumda olan kişilere yapılan çeşitli ödemelerde ev hanımlarına yönelik destek ödemeleri de mevcut. Öyle ki eşi vefat eden kadınlara ayrımcılık yapılıyor. Üstelik bu yardıma başvurmak çok kolay! İşte ev hanımlarına 2 ayda bir verilen 1.000 liralık yardımın detayları...

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 14:36 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 14:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





