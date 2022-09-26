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Ev hanımlarına 1.000 liralık destek ödemesi! Hemen başvurun kimlikle gidin PTT'den alın...
Ev hanımlarına 1.000 liralık destek ödemesi! Hemen başvurun kimlikle gidin PTT'den alın...
Devletin dar gelirli vatandaşlara verdiği destekler vatandaşa nefes oluyor. Zor durumda olan kişilere yapılan çeşitli ödemelerde ev hanımlarına yönelik destek ödemeleri de mevcut. Öyle ki eşi vefat eden kadınlara ayrımcılık yapılıyor. Üstelik bu yardıma başvurmak çok kolay! İşte ev hanımlarına 2 ayda bir verilen 1.000 liralık yardımın detayları...
Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 14:36
Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 14:49
Maddi durumu kötü, dar gelirli vatandanşa devlet çeşitli ödemelerle destek oluyor. Zor durumda olan ve sosyal güvenceden yoksun durumda bulunan hemen hemen tüm vatandaşlara destek sağlıanıyor.
Özellikle eşi vefat eden kadınlara bu anlamda pozitif ayrımcılık yapılıyor. Sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 60'tan fazlasını da kadınlar oluşturuyor.
Gıda, yakacak, eğitim yardımlarından kadınlar daha çok yararlanıyor.
AYLIK DÜZENLİ ÖDEME
Bunun dışında, hiçbir geliri olmayan ve sigortalı işte de çalışmayan kadınlara yönelik maaş desteği de sağlanıyor.
Bu maaşlardan ilkini, dul maaşı olarak adlandırılan, ölen sigortalının veya emeklinin geride kalan hak sahiplerine bağlanan maaş oluşturuyor.