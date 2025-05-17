Ev kadınına erken emeklilik

ÜÇÜNCÜ ADIM PRİMLER DEVLETTEN:

Ev kadınlarının ödeyecekleri İsteğe Bağlı Sigorta primleri en az asgari ücretin yüzde 32'si kadar belirleniyor. Bu para her ay SGK'ya ödeniyor. Ancak yeni sistemde ev kadınlarının primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Böylece ev kadınları daha az miktar prim parası ödemiş olacaklar. Primlerin önemli bir kısmını devlet karşılayacak.

DÖRDÜNCÜ ADIMDA PRİMLERE İLAVE:

Ev kadınlarına getirilecek sosyal güvence ve emeklilik hakkı anneler için daha avantajlı olacak. Çocuk sahibi olan ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırdıklarında kendilerine verilecek prim desteğinin yanında erken emeklilik hakkına da kavuşmuş olacak. Fiili Hizmet zammı olarak belirtilen yıpranma sistemi ile çocuk sayısına göre hem prim katkısı hem de yaş şartında esneklik gerçekleşecek. Anneler için her yıl primlerine belli miktarda eklenme yapılacak. Burada kriter çocuk sayısı olacak. Her yıl 90 günü bulan bir prim desteği sağlanacak. Bu 4 yıl çalışan bir annenin 5 yıl prim kazanması anlamına gelecek.



BEŞİNCİ ADIM YAŞ ŞARTI ESNETİLECEK:

Prim desteği anneler için emeklilik yaşını da geri çekecek. Ne kadar süreyle prim desteği sağlanmışsa o kadar süre yaştan indirim olacak. Örneğin bir anne 4 yıl çalışmış ve 5 yıllık prim kazanmışsa bu alevi 1 yıl yaş şartından indirilecek. Örneğin 58 olan yaş şartı 57'ye inecek.