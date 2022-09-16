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Haberler Galeri Evde bakım maaşı hangi illere yattı? Evde bakım ödemeleri ile ihtiyaç sahipleri 3 bin 400 TL ödeme alacak!

Evde bakım maaşı hangi illere yattı? Evde bakım ödemeleri ile ihtiyaç sahipleri 3 bin 400 TL ödeme alacak!

Eylül ayının gelmesiyle birlikte evinde yaşlı, engelli ve hasta bakan kişiler evde bakım maaşı/ödemelerini ve ne zaman yatacağını merak ediyor. Evde bakım maaşı eylül ayı ödemeleri il il ne zaman, hangi tarihte yatacak? Sorularını araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar? Sorularının cevabını arıyor. İşte, evde bakım maaşı ödemelerine dair detaylar...

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 11:19 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 11:19
Evde bakım maaşı ödemeleri devam ediyor: Hesaplarınızı kontrol edin ihtiyaç sahiplerine 3 bin 400 TL yatırılıyor!
Evde bakım maaşı ödemeleri devam ediyor: Hesaplarınızı kontrol edin ihtiyaç sahiplerine 3 bin 400 TL yatırılıyor!

16 Eylül evde bakım maaşına dair sorgulamalar devam ediyor. Evinde yaşlı, hasta ve engelli bakan vatandaşlar ihtyiaç sahiplerine ödenen 3 bin 400 TL'lik ödemeden yararlanmak istiyor. Peki, 16 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri, nasıl öğrenilir? İşte, e-Devlet ve SMS ile 16 Eylül 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı…

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Evde bakım maaşı ödemeleri devam ediyor: Hesaplarınızı kontrol edin ihtiyaç sahiplerine 3 bin 400 TL yatırılıyor!
Evde bakım maaşı ödemeleri devam ediyor: Hesaplarınızı kontrol edin ihtiyaç sahiplerine 3 bin 400 TL yatırılıyor!

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

Evde bakım maaşı ödemeleri devam ediyor: Hesaplarınızı kontrol edin ihtiyaç sahiplerine 3 bin 400 TL yatırılıyor!
Evde bakım maaşı ödemeleri devam ediyor: Hesaplarınızı kontrol edin ihtiyaç sahiplerine 3 bin 400 TL yatırılıyor!

EYLÜL AYI EVDE BAKIM PARASI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK ?

Eylül ayı evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. İşte, merak konusu olan evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak sorularının yanıtı;

Evde bakım maaşı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla ödenen Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Evde bakım maaşı ödemeleri devam ediyor: Hesaplarınızı kontrol edin ihtiyaç sahiplerine 3 bin 400 TL yatırılıyor!
Evde bakım maaşı ödemeleri devam ediyor: Hesaplarınızı kontrol edin ihtiyaç sahiplerine 3 bin 400 TL yatırılıyor!

'ÖDEMELERİMİZİ YENİ SİSTEM ÜZERİNDEN YAPIYORUZ'

Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıklayarak, "Her ay düzenli bir şekilde engelli vatandaşlarımızın hesaplarına yatırdığımız Evde Bakım Yardımı işlemlerinin takip edildiği elektronik bilgi sistemini bütünleşik sisteme entegre ettik. Ödemelerimizi şeffaf ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayan yeni sistem üzerinden yapıyoruz. Bu kapsamda bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 554 bin vatandaşımız 'Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor" ifadelerini kullandı.

Evde bakım maaşı ödemeleri devam ediyor: Hesaplarınızı kontrol edin ihtiyaç sahiplerine 3 bin 400 TL yatırılıyor!
Evde bakım maaşı ödemeleri devam ediyor: Hesaplarınızı kontrol edin ihtiyaç sahiplerine 3 bin 400 TL yatırılıyor!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER BELLİ OLDU MU?

İl il gerçekleştirilen evde bakım yardımı ödemeleri, 15 Eylül'de başladı. Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller listesine 15 Eylül tarihinden itibaren erişilebilecek.

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