Evde bakım maaşı hangi illere yattı? Evde bakım ödemeleri ile ihtiyaç sahipleri 3 bin 400 TL ödeme alacak!

EYLÜL AYI EVDE BAKIM PARASI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK ?

Eylül ayı evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. İşte, merak konusu olan evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak sorularının yanıtı;



Evde bakım maaşı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla ödenen Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.