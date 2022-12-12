Evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım aylığı yattı mı?
Evde bakım maaşı alacak olanlar ödemelerin yatıp yatmadığıı araştırıyor. Vatandaşlar 'Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım parası ne zaman yatacak?' sorularının yanıtını arıyor. Peki, evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 15:04Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 15:13
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Evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım aylığı yattı mı?
Evde bakım maaşları yatan iller listesi araştırılıyor. Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım paraları hangi illerde yattı? soruları en çok merak edilenler arasında. İşte Aralık ayı evde bakım maaşları yatan iller listesi...
Evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım aylığı yattı mı?
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 12 ARALIK
Evde bakım maaşı henüz yatmaya başlamadı. Evde bakım paralarının ayın 15'i ila 31'i arasında yatırılması bekleniyor.
Evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım aylığı yattı mı?
KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATTI?
Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor.
Evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım aylığı yattı mı?
Kasım ayı evde bakım aylıkları 16 Kasım günü itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanmıştı.
Evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım aylığı yattı mı?
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.