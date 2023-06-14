Evde Bakım Yardımı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırılıp yatırılmadığı araştırılıyor. Haziran ayının ortasına gelindiğinde 'Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşları hangi illerde yattı?' soruları merak ediliyor. İşte haziran ayı evde bakım maaşları sorgulama ekranı...