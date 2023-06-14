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Haberler Galeri Evde Bakım Yardımı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Evde Bakım Yardımı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırılıp yatırılmadığı araştırılıyor. Haziran ayının ortasına gelindiğinde 'Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşları hangi illerde yattı?' soruları merak ediliyor. İşte haziran ayı evde bakım maaşları sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 12:12 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 12:25

Evde Bakım Yardımı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Haziran ayı evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? soruları haziran ayı ile birlikte araştırılıyor. Bakanlık tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen evde bakım aylıklarının ödemesi her ayın 15'i ile 31'i arasında gerçekleşiyor. Peki bu ay evde bakım maaşları yattı mı? İşte detaylar...

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Evde Bakım Yardımı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi...

HAZİRAN AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 2 milyar 448 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Evde Bakım Yardımı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Bakanlık tarafından sunulan en önemli toplum temelli bakım hizmet modellerinden biri olan 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile engelli bireylerin alıştıkları ortamdan ve ailelerinden ayırmadan, bakımlarının akrabaları tarafından sağlanarak toplumla bütünleşmeleri sağlanıyor.

Evde Bakım Yardımı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Sorgulama e-Devlet ve SMS ile yapılıyor. TC kimlik numarası ile E Devlet şifresi kullaılarak giriş yaptıktan sonra "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasında maaş ödemesi hakkında detaylar yer alıyor.

Ödemelerini Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Evde Bakım Yardımı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi...

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
2023 zamları ile birlikte evde bakım maaşları da 4 bin 336 TL olarak güncellenmişti.

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