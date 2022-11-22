  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri EYT'de son durum ne? EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT'de son durum ne? EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için milyonlarca vatandaşın araştırması sürüyor. EYT ile ilgili düzenlemenin Aralık ayı ile birlikte Meclis'e gelip, yeni yılda Ocak ayı içerisinde ise yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak? İşte EYT ile ilgili son dakika merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 11:05 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 11:31
EYT’de son durum ne? EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. EYT ne zaman çıkacak, kimler yararlanacak, EYT'de son durum nedir? aramaları sürüyor. İşte EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
EYT’de son durum ne? EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT YASASI ARALIKTA MECLİSE SUNULACAK

Düzenlemeyle ilgili yanıltıcı birçok haberin yer alması sebebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Buna göre:

"Bakanlığımız, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir." denildi.

EYT’de son durum ne? EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Ayrıca Bakan Bilgin'in son EYT açıklaması şöyle oldu:

"EYT'yi, aralık ayı içerisinde Meclise takdim edeceğiz. EYT yasası ile emekli olacak 1,5 milyon kişi var"

YÜZDE 87'Sİ BİR İŞTE ÇALIŞIYOR
EYT'nin 2023'te uygulamaya konulacağını ifade eden Bilgin, "EYT'lilerin çoğu 4A'lıdır, SSK'lıdır. Onların da yüzde 87'si bir işte çalışmaktadır. Özel sektör kıdem tazminatı yüküyle karşı karşıya kalacaktır. Kimse endişe etmesin. Bu sorun bu sene Meclis'te çözülmüş olarak gelecek" dedi.

EYT’de son durum ne? EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

KAPSAM BELLİ; PRİME TAKILANLAR OLMAYACAK
"Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. 1.5 milyon dediğim rakam, haziranda aldığımız veri.

Bu rakam yılsonu itibarıyla değişir. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söyledi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.

İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan değil."

EYT’de son durum ne? EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre,

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme Aralık ayı ile birlikte Meclis'e gelip, yeni yılda Ocak ayı içerisinde ise yürürlüğe girmesi bekleniyor. EYT düzenlemesi sonrası yasalaşma sürecinin sonunda başvurular başlayacak. İlk etapta 1,5 milyon EYT'linin şartları tamamladığı belirtiliyor. Bu vatandaşlar emekli olduktan sonra şartları eksik olanlar tamamladıkları tarihte emekliliğe hak kazanacak. Böylece tüm EYT'liler emekli olacak.

  • SON DAKİKA