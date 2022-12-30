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Haberler Galeri EYT'den kimler yararlanacak? İlk emekli aylığı ne zaman ödenecek? Prim günüm eksik ne yapmalıyım? İşte merak edilen yanıtlar..

EYT'den kimler yararlanacak? İlk emekli aylığı ne zaman ödenecek? Prim günüm eksik ne yapmalıyım? İşte merak edilen yanıtlar..

EYT ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası milyonlarca vatandaş SGK'ya koştu. Peki EYT'den kimler yararlanacak? EYT'de yaş şartı var mı? Takvim nasıl işleyecek? Borçlanma nasıl olacak? Sigortalı işe başladıktan sonra yapılan doğumlar işe başlangıcı öne çeker mi? İşte EYT ile ilgili merak edilen soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 10:46 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 11:08
EYT’den kimler yararlanacak? İlk emekli aylığı ne zaman ödenecek? Prim günüm eksik ne yapmalıyım? İşte merak edilen yanıtlar..

Tarihi adımla 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanun ile ortaya çıkan emeklilikte yaşa takılanlar sorunu 23 yıl sonra masadan kalkıyor. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, bu tarihten önce sigortalı çalışmayan başlayan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mensupları yaş şartı dışındaki koşulları yerine getirdiyse hemen emekli olacak.

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EYT’den kimler yararlanacak? İlk emekli aylığı ne zaman ödenecek? Prim günüm eksik ne yapmalıyım? İşte merak edilen yanıtlar..

KİMLER EMEKLİ OLACAK? TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?
Yasanın Meclis'te görüşüldükten sonra ocak ayı ortasında yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Yürürlüğe girer girmez ise EYT kapsamında emeklilik başvuruları e-Devlet'ten alınmaya başlayacak. Yasanın yayınladığı tarih itibariyle koşulları dolduranlar emekli müracaatı yapmaya hak kazanacak. Yasa 14 Ocak'ta yayınlanırsa 31 Ocak'a kadar başvuranlar şubat itibariyle ilk emekli aylıklarını alabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu EYT düzenlemesiyle yoğun emeklilik başvuru işlemlerini hızlı ve hatasız tamamlamak için önlemler aldı.

EYT’den kimler yararlanacak? İlk emekli aylığı ne zaman ödenecek? Prim günüm eksik ne yapmalıyım? İşte merak edilen yanıtlar..

EYT kapsamında emeklilikte kritik detaylar bulunuyor. Örneğin 1 Nisan 1981'den önce işe girenlerde 18 yaş öncesi yapılan sigorta dikkate alınacak. Sigorta girişi olmayıp TMO'ya ürün satarak 1994'te Bağ-Kur primi kesintisi yapılan çiftçiler de başlangıç tarihini öne çekebilecek. Kamu kurumlarına alınan yaklaşık 1 milyon taşeron işçi için geçiş düzenlemesi yapılarak, zorunlu emekliliklerinin önüne geçilecek.

EYT’den kimler yararlanacak? İlk emekli aylığı ne zaman ödenecek? Prim günüm eksik ne yapmalıyım? İşte merak edilen yanıtlar..

1- EYT düzenlemesi için şimdiden başvuruda bulunabilir miyim?
Mutlaka yasanın çıkmasını bekleyin. Yasa yürürlüğe girmeden yapılacak taleplere SGK tarafından aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değil. Yasa yürürlüğe girdiğinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Önümüzdeki süreçte SGK tarafından yapılan açıklamalara göre hareket edilmesinde fayda bulunuyor.

EYT’den kimler yararlanacak? İlk emekli aylığı ne zaman ödenecek? Prim günüm eksik ne yapmalıyım? İşte merak edilen yanıtlar..

2- 18 yaşından önce yapılan sigorta girişi başlangıç kabul edilecek mi?

Emeklilik hesabında 18 yaş öncesi de dikkate alınacak. Emeklilik başlangıcı 18 yaşın dolduğu tarih kabul edilmekle birlikte 8 Eylül 1999 öncesi farklı hesaplanıyor. İşsizlik Sigortası Kanunu yürürlüğe girmeden önce (8 Eylül 1999 öncesi) sigortalı olanlar için Sosyal Sigortalar Kanunu geçerli olup işe girişin 18 yaş öncesi ya da sonrası olmasına bakılmadan giriş tarihine göre kademeli sisteme tabi bulunuyor. Yine 18 yaş altı çalışmada sigorta başlangıcı olarak kabul edilmenin bir başka istisnası da 1 Nisan 1981 yılı öncesinde işe girilmesi. Bu dönemde çalışmaya başlayanlar yaşları 18'in altında da olsa ilk defa sigortalı olunan tarih kabul ediliyor, bu da emekliliği öne çekiyor. Bu gruptakiler 16 yaşında ilk defa sigortalı olsa da sigortalılık başlangıcı kabul edilerek emeklilik şartları buna göre hesaplanıyor. 18 yaşından önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları primleri prim ödeme gün sayılarının hesabına dâhil ediliyor.

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