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Haberler Galeri Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirime giren ürünler kapış kapış gidiyor

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirime giren ürünler kapış kapış gidiyor

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde kasım ayı indirim kataloğu yayınlandı mı? Piyasada en uygun fiyatlı market hangisi? En uygun fiyatlı market hangisi? En ucuz sıvı yağ, yumurta, süt nerede satılıyor? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 25 Ekim - 2 Kasım 2023 Kasım indirim kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tarım Kredi Marketleri birçok ürünün fiyatını düşürdü. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ekim ve kasım ayında indirime giren ürünler peynir, süt, sıvı yağ, et, kıyma, tavuk, yumurta, çay, deterjanlar oldu. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde satılan indirimli ürünlerin fiyatı...

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 15:37 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 16:07

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde indirime giren ürünler kapış kapış gidiyor

Başkan Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği ve enflasyonla mücadele kapsamında fiyatların düştüğü Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 2023 ekim ve kasım ayı indirim kataloğunda yok yok. Markete gitmenize gerek kalmadan hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak ediyorsanız, sayfamızı inceleyebilir kampanyalı ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Kahvaltılık, içecek, sıvı yağ, et, peynir, tavuk, abur cubur ve çay gibi birçok gıda ürünlerinde ekim ayına özel indirimler yapıldı.

İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;

81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak.

İndirim kampanyası 16 Ekim tarihinde başladı ve 2 Kasım'a kadar devam edecek.

Ayrıca Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de sürecek.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde indirime giren ürünler kapış kapış gidiyor
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde indirime giren ürünler kapış kapış gidiyor
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde indirime giren ürünler kapış kapış gidiyor
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde indirime giren ürünler kapış kapış gidiyor
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