Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde indirime giren ürünler kapış kapış gidiyor

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde kasım ayı indirim kataloğu yayınlandı mı? Piyasada en uygun fiyatlı market hangisi? En uygun fiyatlı market hangisi? En ucuz sıvı yağ, yumurta, süt nerede satılıyor? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 25 Ekim - 2 Kasım 2023 Kasım indirim kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tarım Kredi Marketleri birçok ürünün fiyatını düşürdü. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ekim ve kasım ayında indirime giren ürünler peynir, süt, sıvı yağ, et, kıyma, tavuk, yumurta, çay, deterjanlar oldu. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde satılan indirimli ürünlerin fiyatı...
Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 15:37 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 16:07