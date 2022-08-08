Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 1017 temizlik işçisi alacak! İŞKUR GSB personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir?

i) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.



j) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.



k) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.



l) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.



m) Eski hükümlü sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü olmak.



n) Engelli sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde engelli olmak.