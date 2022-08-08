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Haberler Galeri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 1017 temizlik işçisi alacak! İŞKUR GSB personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 1017 temizlik işçisi alacak! İŞKUR GSB personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı İŞKUR üzerinden 1017 sürekli temizlik işçisi alımı yapacak. İlana başvuruda bulunmak isteyenler 'GSB personel alımı başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvuru hangi tarihlerde yapılacak?' sorularını araştırıyor. İşte GSB personel alımına dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 10:31 Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 10:44
Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 1017 temizlik işçisi alacak! İŞKUR GSB personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 temizlik işçisi alımı yapacak. İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlar için başvuru şartları da merak ediliyor. Peki GSB başvuru şartları neler? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alım başvurusu nereden yapılır? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

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Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 1017 temizlik işçisi alacak! İŞKUR GSB personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir?

2022 GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını tamamlamış olmak (12.08.2004 ve öncesi doğumlu olmak).

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 1017 temizlik işçisi alacak! İŞKUR GSB personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir?

d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 1017 temizlik işçisi alacak! İŞKUR GSB personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir?

i) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

j) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

k) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

l) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.

m) Eski hükümlü sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü olmak.

n) Engelli sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde engelli olmak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 1017 temizlik işçisi alacak! İŞKUR GSB personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir?

GSB 1017 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 08 - 12 Ağustos 2022 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecektir.

Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyerine başvuru yapabilecektir.

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