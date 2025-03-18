Program kapsamında; çevrimiçi dersler, yüz yüze seminerler ve uygulamalı atölye çalışmaları düzenlenecek, başarılı tarım girişimcileri ile deneyim paylaşım etkinlikleri gerçekleştirilecek, tarımsal işletmelere teknik inceleme gezileri yapılarak katılımcılara saha deneyimi kazandırılacak. Bu süreçte gençler, tarım sektöründe yenilikçi projeler geliştirme ve kendi girişimlerini hayata geçirme konusunda değerli bilgi ve beceriler edinerek sektörde fark oluşturmak imkanı bulacak.

Gençler için güçlü bir girişimcilik ağı kuruluyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yalnızca eğitim desteği sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda genç girişimcilerin sektör uzmanları, mentorlar ve diğer katılımcılar ile güçlü bir iletişim ağı oluşturmasına da imkan tanıyacak. Geleceğin tarım sektöründe yer almak isteyen gençler, detaylı bilgiyi genclikhizmetleri.gov.tr adresinden öğrenebilecek.