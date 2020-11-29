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GSS borçlarından kurtulma formülü

Yapılandırma yasası birçok ödemeyi kolaylaştırırken GSS borçlarının da faiz ve cezalarını siliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları açıkladı.

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 00:10 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 00:10
GSS borçlarından kurtulma formülü

Torba yasa ile getirilen yapılandırma fırsatı milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak. Başvuruları başlayan yapılandırmada ilk taksitler Ocak ve Şubat aylarında ödenecek. Yapılandırma yasası Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanları da sevindirdi.
Üstelik bu borçlar farklı bir ödeme kolaylığı sağlanıyor.

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GSS borçlarından kurtulma formülü

FAİZ-FARK YOK
31 Ağustos 2020 ve öncesine ait GSS prim borcu olanlar, 30 Nisan 2021'e kadar ödeme yaparsa sadece anaparayı ödeyecek. Bu kişilerden gecikme cezası ve faizi alınmayacak. Yapılandırmada diğer borçlar için enflasyon farkı uygulanırken, GSS prim
borcunun anaparasını bu tarihe kadar ödeyenlerden enflasyon farkı da alınmayacak.

GSS borçlarından kurtulma formülü

GELİR TESTİ İLE KURTULUN
Sadece anaparayı ödeyerek geçmiş dönem borçlarından kurtulacaklar. Sigortalı bir işte çalışmadığı için GSS tescili yapılarak prim borcu çıkartılan kişiler, daha önce gelir testine girmemişler ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırabilecekler.
Bağlı bulunulan ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurarak gelir testi yaptıranların hane içindeki geliri asgari ücretin üçte birinden (2020 yılı için 981 liradan az) az çıkarsa prim borçları silinecek. Gelir testinde prim borcu çıkartılırsa Nisan sonuna kadar ana para tutarının tamamını ödemek gerekecek.

GSS borçlarından kurtulma formülü

YAPILANDIRMADA BUNLARA DİKKAT

NEREYE BAŞVURULACAK?
Vergi, öğrenim veya katkı kredisi, idari para cezası borçları için başvurular internetten www.gib.gov.tr, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılıyor. SGK'ya borçlar için ise işverenler başvurularını e-Sigorta kanalıyla internetten yapabilecekleri gibi, elden ya da posta yoluyla bağlı oldukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne de yapabilecek. Genel Sağlık Sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik olarak SGK tarafından yapılacak. Emlak vergisi ve su borçları için belediyelere
başvurulacak.

GSS borçlarından kurtulma formülü

NE ZAMAN ÖDENECEK?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları'na (YİKOB) bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 1 Şubat'a, SGK'ya ödenecek tutarların ilk taksiti ise 1 Mart'a kadar ödenecek.

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