Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415 veya 500 lira promosyon veriyor.

ING: 450 liraya varan nakit promosyona ek olarak, Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon ödüyor. Böylece 3 yıl için ek bin 800 lira, toplamda ise 2 bin 250 liraya varan promosyon imkanı var.

