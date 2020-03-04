Bankalar emekliler için promosyon yarışına girdi. Emeklilere ek gelir sağlayan promosyonlar için meraklı araştırmalar devam ediyor. Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? Bankaların promosyon şartları neler? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 4 Mart 2020 Çarşamba 10:05Güncelleme Tarihi: 4 Mart 2020 Çarşamba 10:07
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Emekliler ikinci promosyon heyecanı yaşarken, bankaların kampanyalarını yakın takibe aldı. Kimi bankalar taban tutar olan 300-375- 450 lira olan taban promosyonu öderken, kimileri de maaş taşıma ve bankacılık ürünü kullanma şartıyla tutarı bin 250 liraya kadar çıkarıyor.
AKBANK: Maaşa göre 300, 375 ya da 450 lira promosyon ödüyor.
DENİZBANK: Maaşa göre 300, 375 veya 450 lira veriyor. Emekli getirene her kişi için 100 lira ödüyor.
FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415 veya 500 lira promosyon veriyor. ING: 450 liraya varan nakit promosyona ek olarak, Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon ödüyor. Böylece 3 yıl için ek bin 800 lira, toplamda ise 2 bin 250 liraya varan promosyon imkanı var.
İŞ BANKASI: Maaşa göre 300, 375 veya 450 lira veriyor. EFT ve havale ücretsiz olurken, özel faiz oranları uygulanıyor.
QNB FİNANSBANK: Bir bankacılık ürününü kullananlara maaşına göre 750, bin ya da bin 250 lira ödüyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını yönlendirenlere, kişi başına 125, toplamda bin 250 lira veriyor.
ŞEKERBANK: Emekliye; 450 liraya varan promosyon, 2 otomatik talimatı verirse 150 lira, yönlendirdiği her yeni emekli için de 150 lira ödüyor. TEB: Emekli maaşını taşıyanlara, maaşına göre 850, 925 veya bin lira promosyon ödüyor. Yakınlarını TEB'e getirenlere de getirdiği kişi başına 150 lira veriyor.