Hangi illerde kaç ev yapılacak? TOKİ sosyal konut projesinde son başvuru tarihi ne zaman?

TOKİ 100 bin sosyal konut yapacak! Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi bizzat verdi. Erdoğan, her yıl 100 bin sosyal konut projesi için harekete geçildiğini söyledi. 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı il ve ilçeler de belli oldu. Projeden ev almak isteyenler yoğun şekilde başvurulara dair detayları ve konutların yapılacağı yerleri araştırıyor. 2020 TOKİ başvuruları nasıl yapılır sorusu gündem oldu. TOKİ'den dar gelirli vatandaşlara müjdeli haber geldi. 894 TL taksit, 240 aya varan vade seçenekleriyle binerce dar gelirli vatandaş ev sahibi olabilecek. Peki, TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ 100 bin konut başvuru ücreti ve tarihleri binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. 100 bin konut Türkiye genelinde yapılacak. Bu konutların 10 bini ise İstanbul il sınırları arasında yer alacak. İnşa edilecek konutlarda 2+1 ve 3+1 daireler yer alacak. Projedeki 2+1 daireler 75 ile 85 metrekare arasında olacak, 3+1 daireler ise 100 metrekare büyüklüğünde olacak. İşte, 2020 TOKİ başvuruları hakkında merak edilenler ve TOKİ başvuru şartları!