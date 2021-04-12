Hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerine kavuştu

AHA İLE FİRMALARIN ULUSLARARASI TANITIMI YAPILIYOR

Sertbaş, 2020 yılında bir milli katılım fuarı, üç dijital fuar katılımı, bir dijital ticaret heyeti organize edildiğini ifade ederek, "Türk hazır giyim sektörünün yenilikçi, vizyoner tasarımcı ihtiyacını karşılamak amacıyla kurgulanan moda tasarım yarışmamızı sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konularını içeren TECH-TILITY teması ile 17 Aralık 2020 tarihinde dijital olarak gerçekleştirdik. İlk üçe giren finalistlerimize sırasıyla 18 bin, 13 bin ve 8 bin TL olmak üzere para ödülleri, ayrıca dünya çapında tanınan yurt dışındaki tasarım okullarında eğitim alma imkanı sağlanmaktadır. İlk 10 finalist ödül olarak hazır giyim fuarlarını ziyaret etme fırsatı yakalamaktadır. Ayrıca sektörümüzün uluslararası boyutta etkin tanıtımının yapılabilmesi amacıyla AHA (Aegean Has Apparel) isimli dijital tanıtım projesini başlattık" diye konuştu.