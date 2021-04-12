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Haberler Galeri Hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerine kavuştu

Hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerine kavuştu

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin İhracatın Yıldızları Ödül töreni ve 2019-2020 yılı Olağan Genel Kurulu bir arada gerçekleştirildi. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege'den yapılan medikal tekstil ihracatının yüzde 178 artışla 3 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 18:37 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 18:41
Hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerine kavuştu

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2019-2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve 2020 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren 10 firma için ödül töreni düzenledi. Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda 2019 ve 2020 yıllarının gelir-gider tabloları ve denetim raporları okunarak kabul edildi.

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Hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerine kavuştu

Ardından yönetim kurulu 2019 ve 2020 yılları için ibra edildi. Birliğin 2021 yılı bütçesi ise 12 milyon 100 bin TL olarak belirlenerek, iş programı kabul edildi.

Hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerine kavuştu

EGE'DEN YAPILAN MEDİKAL TEKSTİL İHRACATI 3 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Törende konuşan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 25'i gümüş, 34'ü bronz olan 59 firmaya ödüllerinin kargo yoluyla ulaştırıldığını söyleyerek, "Ödül alan 69 firmamızın toplam ihracatı 952 milyon dolar. Firmalarımızın ihracatımızdaki payları ise yüzde 73...

Hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerine kavuştu

Pandemi koşullarına rağmen başarılı bir performans göstererek geçen yılki 1,3 milyar dolar rakamını yakaladık. Türkiye genelinde ise 17,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Birliğimizden bin 305 üye firmamız ihracat gerçekleştirirken, 167 ülkeye ihracat yaptık. Türkiye geneli 2021 yılı ilk üç ayda medikal tekstil ihracatı yüzde 192 artışla 70 milyon dolar, Ege'den yapılan medikal tekstil ihracatımız ise yüzde 178 artışla 3 milyon dolara ulaştı" dedi.

Hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerine kavuştu

AHA İLE FİRMALARIN ULUSLARARASI TANITIMI YAPILIYOR

Sertbaş, 2020 yılında bir milli katılım fuarı, üç dijital fuar katılımı, bir dijital ticaret heyeti organize edildiğini ifade ederek, "Türk hazır giyim sektörünün yenilikçi, vizyoner tasarımcı ihtiyacını karşılamak amacıyla kurgulanan moda tasarım yarışmamızı sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konularını içeren TECH-TILITY teması ile 17 Aralık 2020 tarihinde dijital olarak gerçekleştirdik. İlk üçe giren finalistlerimize sırasıyla 18 bin, 13 bin ve 8 bin TL olmak üzere para ödülleri, ayrıca dünya çapında tanınan yurt dışındaki tasarım okullarında eğitim alma imkanı sağlanmaktadır. İlk 10 finalist ödül olarak hazır giyim fuarlarını ziyaret etme fırsatı yakalamaktadır. Ayrıca sektörümüzün uluslararası boyutta etkin tanıtımının yapılabilmesi amacıyla AHA (Aegean Has Apparel) isimli dijital tanıtım projesini başlattık" diye konuştu.

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