Hem Bağ-Kur'lu hem de SSK'lı olunur mu? Bu ayrıntıya dikkat!

Hem Bağ-Kur'lu hem de SSK'lı olunur mu? Bu ayrıntıya dikkat!

Hem Bağ-kur'lu aynı zamanda SSK'lı olunur mu? Konuyla ilgili yeni düzenlemeler ne diyor? Yeni düzenlemelerle hem Bağ-Kur'lu hem de SSK'lı olunabiliyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir ayrıntı var. İşte tüm detaylar...