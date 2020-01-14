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> Hem Bağ-Kur'lu hem de SSK'lı olunur mu? Bu ayrıntıya dikkat!
Hem Bağ-Kur'lu hem de SSK'lı olunur mu? Bu ayrıntıya dikkat!
Hem Bağ-kur'lu aynı zamanda SSK'lı olunur mu? Konuyla ilgili yeni düzenlemeler ne diyor? Yeni düzenlemelerle hem Bağ-Kur'lu hem de SSK'lı olunabiliyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir ayrıntı var. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 14 Ocak 2020 Salı 10:39Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2020 Salı 10:39
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SİZ SORUN FARUK ERDEM CEVAPLASIN - faruk.erdem@yeniasir.com.tr
Hem Bağ-kur'lu aynı zamanda SSK'lı olunur mu? Konuyla ilgili yeni düzenlemeler ne diyor? Yeni düzenlemelerle hem Bağ-Kur'lu hem de SSK'lı olunabiliyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir ayrıntı var. İşte tüm detaylar...
Ben daha önce sigortalı alarak çalışıyordum. Ancak daha sonra ayrılıp bir şirkete ortak oldum. Dolayısıyla artık Bağ-Kur primlerim ödeniyor. Erken emeklilik için SSK'lı olmak istiyorum. Ancak şirket ortaklığımı da bırakmak istemiyorum. Şirket ortaklığım devam ederken SSK primi ödeyebilir miyim? SSK primlerini ortağı olduğum şirketten ödesem sayılır mı? Semih KURUCU
Yeni yapılan düzenlemelere göre şirket ortaklığınız devam ederken SSK'lı bir işte çalışmanızda her hangi bir engel bulunmuyor.
SSK'lı olarak çalıştığınızda 4a hizmetiniz geçerli olacağından Bağ-Kur primi de ödemiyorsunuz. Ancak her ikisini de ödemek isterseniz bunu da yapabilir ve prime esas kazancınızı dolayısıyla da ileride alacağınız emekli maaşınızı artırabilirsiniz.
Fakat gerek kendinize ait işyerinizden gerekse ortağı olduğunuz şirketten adınıza çalışan sigortalı primi (4/a) ödeyemezsiniz. Bu durumda adınıza yatacak olan SSK (4/a) primleri geçerli olmaz. Dolayısı ile eğer SSK'ya geçecekseniz başkasına ait işyerinde çalışmanız gerekmektedir.