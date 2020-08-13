İkinci el araba fiyatlarında son durum ne? İkinci el araba fiyatları düştü mü? Opel, Renault, Fiat, Dacia fiyatları...

Bu uygulamayla ikinci el arabaların fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Ayrıca internet ortamında mağaza açacak otomobil satıcısından mağaza ismi olarak da yetki belgesindeki unvanların kullanılması istenecek. Böylece herkesin astronomik rakamlarla araç satışı yapmasının önüne geçilecek.