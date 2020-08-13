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İkinci el araba fiyatlarında son durum ne? İkinci el araba fiyatları düştü mü? Opel, Renault, Fiat, Dacia fiyatları...
İkinci el araba fiyatlarında son durum ne? İkinci el araba fiyatları düştü mü? Opel, Renault, Fiat, Dacia fiyatları...
Koronavirüs salgını nedeniyle, araç alım satımı arttı. Toplu taşımayı kullanmak istemeyen vatandaşlar, araç alımı için harekete geçti. Biraz daha ucuz araç almak isteyenler ise ikinci el araba fiyatlarına yöneldi. Peki, ikinci el araba piyasasında son durum ne?
Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2020 Perşembe 15:19
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2020 Perşembe 15:35
İkinci el araba almak isteyenler, fiyatları araştırıyor. Fiyatların düşmesini bekleyen vatandaşlar, pandemi döneminin ardından araç alım satımına daha fazla yöneldi.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Daha önce açıklama yapan uzmanlar ikinci el araba fiyatlarının Kurban Bayramı sonrasında düşeceğini belirtmişlerdi. Uzmanların verdiği bilgilerden umutlanan ikinci el otomobil alıcıları, ikinci el araba fiyatları düşecek mi son dakika haberlerinden araştırma yapmaya başladı.
Eylül ayı gibi ikinci el arabaların piyasa çıkmasını bekleyen uzmanlar, ikinci el araba fiyatlarının düşmesini bekliyor.
İkinci el araba satışı yetki belgesi olmayan kişilerin yeni düzenlemenin gelmesiyle birlikte internet ortamında mağaza açamayacağı da belirtildi.
Bu uygulamayla ikinci el arabaların fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Ayrıca internet ortamında mağaza açacak otomobil satıcısından mağaza ismi olarak da yetki belgesindeki unvanların kullanılması istenecek. Böylece herkesin astronomik rakamlarla araç satışı yapmasının önüne geçilecek.
İKİNCİ EL ARABA SATIŞ YETKİ BELGESİ OLMAYAN, İKİNCİ EL ARABA SATAMAYACAK
İkinci el araba fiyatlarının koronavirüsün ardından çok yükselmesiyle birlikte ikinci el araba satışlarında yeni bir düzenleme yapılacak. İkinci el araç satış yetki belgesi olmayanlar ikinci el araba satışı yapamayacaklar.