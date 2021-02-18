İkinci el otomobil fiyatları düşüşe geçti

2'ci el oto galerisine fiyatları ve modelleri görmek için gelen Yakup Köstekci (30), "Bir ay öncesine göre uygun ama iki ay sonra ne olacak? Bilemiyoruz. Araca da ihtiyacım var, fiyatlar düşükken almak istedim" dedi. Murat Turan (46) da 60-65 bin liraya bir araç almak istediğini söyledi.