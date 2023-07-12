İNDİRİMİN SON GÜNÜ! Bu ürünler kapış kapış gidiyor!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Temmuz ayının ilk yarısında indirime giren birçok ürünün yarın fiyatı yarın değişecek. 7-13 Temmuz arasında olan indirimli ürünler vatandaşlar tarafından kapış kapış gitmeye başladı. Peki indirim bitmeden önce Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin Temmuz ayı indirim kataloğunda neler var? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde temmuz ayında indirime giren ayran, yoğurt, tuvalet kağıdı, gazlı içecek, peynir, kağıt havlu kaç para oldu? İşte indirim bitmeden yakalayabileceğiniz Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ndeki ürünler...