  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İNDİRİMİN SON GÜNÜ! Bu ürünler kapış kapış gidiyor!

İNDİRİMİN SON GÜNÜ! Bu ürünler kapış kapış gidiyor!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Temmuz ayının ilk yarısında indirime giren birçok ürünün yarın fiyatı yarın değişecek. 7-13 Temmuz arasında olan indirimli ürünler vatandaşlar tarafından kapış kapış gitmeye başladı. Peki indirim bitmeden önce Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin Temmuz ayı indirim kataloğunda neler var? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde temmuz ayında indirime giren ayran, yoğurt, tuvalet kağıdı, gazlı içecek, peynir, kağıt havlu kaç para oldu? İşte indirim bitmeden yakalayabileceğiniz Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ndeki ürünler...

Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:09 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:09

İNDİRİMİN SON GÜNÜ! Bu ürünler kapış kapış gidiyor!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 2023 Temmuz ayının ilk yarısı için yayınlanan indirim kataloğunda yok yok. Markete gitmenize gerek kalmadan hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak ediyorsanız, sayfamızı inceleyebilir kampanyalı ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte indirim bitmeden temmuz ayı Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi....

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İNDİRİMİN SON GÜNÜ! Bu ürünler kapış kapış gidiyor!
İNDİRİMİN SON GÜNÜ! Bu ürünler kapış kapış gidiyor!
İNDİRİMİN SON GÜNÜ! Bu ürünler kapış kapış gidiyor!
İNDİRİMİN SON GÜNÜ! Bu ürünler kapış kapış gidiyor!
  • SON DAKİKA