İşçi ve işverenler dikkat! Normalleşme desteği ile ilgili önemli gelişme

Koronavirüs salgını ile birlikte devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerini arttırdı. İşçi ve işverenleri yakından ilgilendiren bir son dakika gelişmesi ise normalleşme desteği ve diğer SGK teşvikleri ile alakalı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzun vadeli bir teşvikten ziyade geçici bir destek olduğunu ifade ederek, normalleşmeye geçince bu uygulamanın sona ereceğini bildirdi. Ancak normalleşme desteği ve diğer SGK teşviklerinin ise süreceğini belirtti.