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Haberler Galeri İşçi ve işverenler dikkat! Normalleşme desteği ile ilgili önemli gelişme

İşçi ve işverenler dikkat! Normalleşme desteği ile ilgili önemli gelişme

Koronavirüs salgını ile birlikte devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerini arttırdı. İşçi ve işverenleri yakından ilgilendiren bir son dakika gelişmesi ise normalleşme desteği ve diğer SGK teşvikleri ile alakalı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzun vadeli bir teşvikten ziyade geçici bir destek olduğunu ifade ederek, normalleşmeye geçince bu uygulamanın sona ereceğini bildirdi. Ancak normalleşme desteği ve diğer SGK teşviklerinin ise süreceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 14:56 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 15:03
İşçi ve işverenler dikkat! Normalleşme desteği ile ilgili önemli gelişme

Bakan Selçuk ay sonunda sona erecek olan Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili "Sonrasında işverenlere yönelik normalleşme desteği sürecek. İşverenlerimize kısa çalışmada kaldıkları süre altı ayı geçmemek üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar normalleşme desteği vereceğiz. Bu kapsamda SGK'ya ödeyecekleri primler konusunda mahsuplaşma yapacağız" dedi.

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İşçi ve işverenler dikkat! Normalleşme desteği ile ilgili önemli gelişme

Bakan Selçuk, Başkan Yardımcısı Hazal Ateş'in de aralarında yer aldığı Ekonomi Muhabirleri Derneği yönetimi ile sohbetinde Kısa Çalışma Ödeneği'nden Sosyal Koruma Kalkanına, yeni istihdam politikalarından yapılan çalışmalara kadar özetle şu değerlendirmelerde bulundu.

İşçi ve işverenler dikkat! Normalleşme desteği ile ilgili önemli gelişme

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE 30 MİLYAR AKTARILDI

"Kısa Çalışma Ödeneği, Covid-19 nedeniyle şartları kolaylaştırılarak özel olarak verildi. Kısa Çalışma Ödeneği uzun vadeli bir teşvikten ziyade geçici bir destektir. Normalleşmeye geçince uygulama kalkacak. Normalleşme desteği ve diğer SGK teşvikleri sürecek.

İşçi ve işverenler dikkat! Normalleşme desteği ile ilgili önemli gelişme

Salgın sürecinde, İstihdam Kalkanı adı altında birçok paket açıkladık. Kısa Çalışma Ödeneği için 30 milyar lira kaynak aktardık. Türkiye'de yaklaşık 1.9 milyon işyeri bulunuyor. Yüzde 26'sı başvurmuş. Yani Türkiye'de 4 işletmeden sadece 1'i kısa çalışmaya ihtiyaç duymuş.

İşçi ve işverenler dikkat! Normalleşme desteği ile ilgili önemli gelişme

3.2 MİLYONDAN 1.3 MİLYONA GERİLEDİ

Sektörel bazda bakıldığında en fazla imalat, toptan ve perakende ticaret ile konaklama ve yiyecek faaliyetleri sektörlerinde çalışanlar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlandı.

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