Yerli dijital teknoloji için işletmelere 2 milyon TL destek! Bakan Varank açıkladı

Bakan Varank, ekonomik ve sosyal kalkınmanın anahtarı olan inovasyonun, tüm sektörleri ve dünyayı değiştirmeye devam ettiğini ifade ederek, "Son kullanıcılar hayatlarını iyileştiren yenilikleri kolayca benimserken, ekonomik anlamda da aslan payı yenilikçi ürünleri ilk geliştiren ülkelerin oluyor. Şüphesiz geçmişte, yeniliklere seyirci kaldığımız zamanlar oldu. Ancak artık inovasyon altyapısı, girişimcilik ekosistemi ve nitelikli işlem kaynağıyla bambaşka bir Türkiye var. Son 20 yılda Türkiye'de AR-GE harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içerisindeki payını binde 5'ten yüzde 1,13'e çıkarmayı başardık. Ama asıl önemli olan özel sektörün toplam harcamalarının payı yüzde 29'dan yüzde 71'e yükseldi. Yani aslında AR-GE harcamasını sağlıklı bir şekilde özel sektörümüz yapıyor.