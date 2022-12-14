  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Yerli dijital teknoloji için işletmelere 2 milyon TL destek! Bakan Varank açıkladı

Yerli dijital teknoloji için işletmelere 2 milyon TL destek! Bakan Varank açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 9. Türkiye İnovasyon Haftası'nda yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Varank "İmalat Sanayinde Dijitalleşme çağrısını yeniden açıyoruz. Yerli dijital teknolojiler geliştirilebilmesi amacıyla işletme başına 2 milyon TL'ye kadar destek vereceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 12:46 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 12:46
Yerli dijital teknoloji için işletmelere 2 milyon TL destek! Bakan Varank açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 9. Türkiye İnovasyon Haftası'nda yaptığı konuşmada, "İnovasyon dediğimizde gerçekten geleceğin teknolojileriyle ilgili konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Zoom toplantısını teknolojik gelişme sanan siyasetçilerden de emin olun hiçbir vizyon çıkmaz" diye konuştu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Yerli dijital teknoloji için işletmelere 2 milyon TL destek! Bakan Varank açıkladı

Ticaret Bakanlığı'nın desteği, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin(TİM) ev sahipliğinde, 'İnovasyonun Yeni Yüzyılı' temasıyla düzenlenen 9. Türkiye İnovasyon Haftası dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında bugün düzenlenen İnovatim İnovasyon Yarışması ödül törenine katıldı.

Yerli dijital teknoloji için işletmelere 2 milyon TL destek! Bakan Varank açıkladı

"2022 YILINDA TÜRKİYE KÜRSEL İNOVASYON LİGİNDE 4 BASAMAK YÜKSELEREK 37'İNCİ OLDU"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşmasında, inovasyon denildiğinde geleceğin teknolojileriyle konuşulması gerektiğini belirterek, "Bakınız, bir muhalefet lideri var. Geçen gün vizyon toplantısı yaptı. Orada şu eleştirilerle karşılaştı, 'Neden siz tuttuğunuz danışmanları Türkiye'ye getirmediniz de Amerika'dan bağlantı yaptınız' denildi. O muhalefet lideri dedi ki; 'Biz canlı bağlantı yaptık. Çünkü Türkiye teknoloji görsün istedik.' İşte böyle bir vizyonla da inovasyon yapamazsınız. İnovasyon dediğinizde geleceğin teknolojilerinden çığır açıcı teknolojilerden bahsetmemiz lazım." dedi.

Yerli dijital teknoloji için işletmelere 2 milyon TL destek! Bakan Varank açıkladı

Bakan Varank, ekonomik ve sosyal kalkınmanın anahtarı olan inovasyonun, tüm sektörleri ve dünyayı değiştirmeye devam ettiğini ifade ederek, "Son kullanıcılar hayatlarını iyileştiren yenilikleri kolayca benimserken, ekonomik anlamda da aslan payı yenilikçi ürünleri ilk geliştiren ülkelerin oluyor. Şüphesiz geçmişte, yeniliklere seyirci kaldığımız zamanlar oldu. Ancak artık inovasyon altyapısı, girişimcilik ekosistemi ve nitelikli işlem kaynağıyla bambaşka bir Türkiye var. Son 20 yılda Türkiye'de AR-GE harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içerisindeki payını binde 5'ten yüzde 1,13'e çıkarmayı başardık. Ama asıl önemli olan özel sektörün toplam harcamalarının payı yüzde 29'dan yüzde 71'e yükseldi. Yani aslında AR-GE harcamasını sağlıklı bir şekilde özel sektörümüz yapıyor.

Yerli dijital teknoloji için işletmelere 2 milyon TL destek! Bakan Varank açıkladı

Bu da ürünlerimizin çok daha albenili, katma değerli hale gelmesini sağlıyor. 2002 yılında yalnızca 40 bin olan tam zaman eşdeğer AR-GE personeli sayısı, 5 kat artarak 222 bine ulaştı. Bakın bizim nüfusumuz 2002 yılında 65 milyondu, şimdi 85 milyon. Buradaki nüfus artışı belli ama, AR-GE alanında çalışan insan kaynağımız 40 binden 220 bine çıkmış. Yani 5 kat burada çalışanlar artmış. Bu da demek ki doğru yolda olduğumuzu bize gösteriyor. Sadece son 1 yılda 23 bin yeni araştırmacı AR-GE ve inovasyon ekosistemine dahil oldu. Bakınız ödül töreninin ardından bir panel gerçekleştirilecek.

  • SON DAKİKA