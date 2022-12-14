Yerli dijital teknoloji için işletmelere 2 milyon TL destek! Bakan Varank açıkladı

Bu da ürünlerimizin çok daha albenili, katma değerli hale gelmesini sağlıyor. 2002 yılında yalnızca 40 bin olan tam zaman eşdeğer AR-GE personeli sayısı, 5 kat artarak 222 bine ulaştı. Bakın bizim nüfusumuz 2002 yılında 65 milyondu, şimdi 85 milyon. Buradaki nüfus artışı belli ama, AR-GE alanında çalışan insan kaynağımız 40 binden 220 bine çıkmış. Yani 5 kat burada çalışanlar artmış. Bu da demek ki doğru yolda olduğumuzu bize gösteriyor. Sadece son 1 yılda 23 bin yeni araştırmacı AR-GE ve inovasyon ekosistemine dahil oldu. Bakınız ödül töreninin ardından bir panel gerçekleştirilecek.