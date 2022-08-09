İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Milli enerji hamlesi Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı!

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle görev yerine uğurlandı. Başkan Erdoğan, "Abdülhamid Han'ı Mavi Vatan'a yeni sondaj noktamız Akdeniz'e gönderiyoruz. Abdülhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler 1 kuyusuna uğurlayacağız" ifadelerini kullandı. Tarihinin en büyük keşfi olan Karadeniz'deki 540 milyar metreküp doğalgazın karaya çıkartılmaları da devam ediyor. İşte Türkiye'nin dev adımının hikayesi: Her şey dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı...