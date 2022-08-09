  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Milli enerji hamlesi Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı!

İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Milli enerji hamlesi Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı!

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle görev yerine uğurlandı. Başkan Erdoğan, "Abdülhamid Han'ı Mavi Vatan'a yeni sondaj noktamız Akdeniz'e gönderiyoruz. Abdülhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler 1 kuyusuna uğurlayacağız" ifadelerini kullandı. Tarihinin en büyük keşfi olan Karadeniz'deki 540 milyar metreküp doğalgazın karaya çıkartılmaları da devam ediyor. İşte Türkiye'nin dev adımının hikayesi: Her şey dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı...

Giriş Tarihi: 9 Ağustos 2022 Salı 16:57 Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2022 Salı 17:00
İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Milli enerji hamlesi Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı!
İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Milli enerji hamlesi Berat Albayrak’ın o konuşması ile başladı!

Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğalgaz keşfeden Türkiye, bir yandan doğalgazı karaya yaklaştırırken, diğer yandan da denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinde elini güçlendiriyor. Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han sondaj gemisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün ilk görevine çıktı.

Peki Türkiye'yi yeni bir döneme sokan dev enerji hamlesi nasıl başladı?

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Milli enerji hamlesi Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı!
İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Milli enerji hamlesi Berat Albayrak’ın o konuşması ile başladı!

Her şey Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev almış Berat Albayrak'ın 6 Nisan 2017 tarihinde yaptığı o tarihi konuşmasıyla başladı.

O DÖNEM ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI GÖREVİNİ ÜSTLENİYORDU

Berat Albayrak, o dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürütüyordu.

İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Milli enerji hamlesi Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı!
İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Milli enerji hamlesi Berat Albayrak’ın o konuşması ile başladı!

6 NİSAN 2017

"YILDA EN AZ KARADENİZ'DE 2 TANE AKDENİZ'DE 2 TANE HER YIL KUYU KAZACAĞIZ"

"Tarihimizdeki ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle yılda en az Karadeniz'de 2 tane Akdeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız"

İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Milli enerji hamlesi Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı!
İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Milli enerji hamlesi Berat Albayrak’ın o konuşması ile başladı!
İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Milli enerji hamlesi Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı!
İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Milli enerji hamlesi Berat Albayrak’ın o konuşması ile başladı!

9 HAZİRAN 2017

BAKAN ALBAYRAK TPAO BARBAROS HAYRETTİN PAŞA GEMİSİ'NDE AÇIKLAMARDA BULUNDU

'Türkiye olarak biz artık büyük güçlü Türkiye diyorsak bu alanda da kendi mühendislerimiz gemilerimiz, arama sondaj platformlarımızla olmak zorundayız. İnşallah bunun bir neticesi noktasında da önemli adımlar atacağız'

  • SON DAKİKA