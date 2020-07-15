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Haberler Galeri İstifa eden tazminat alabilir mi?

İstifa eden tazminat alabilir mi?

Tazminat almak için gereken şartlar nelerdir? İsitfa eden kişi tazminat alabilir mi? soruları merakla araştırılıyor. Çalışanın işten ayrılırken tazminat alabilmesi için bazı şartlar bulunuyor. Peki kimler tazminat alabilir? İstifa edip tazminat almak için şartlar neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 15:52 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 15:54
İstifa eden tazminat alabilir mi?

KIDEM TEZMİNATI TAVAN FİYATI 2020 NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl iki kez olmak üzere 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanıyor. 2020 yılı Temmuz ayında kıdem tazminatı tavanı 7.117 TL oldu. Buna göre, 2020'nin ilk yarısında 6.730 TL olan kıdem tazminatı tavanı 7.117 liraya çıkmış oldu.

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İstifa eden tazminat alabilir mi?

9 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanlar 3.600 gün primle kıdem tazminatı alabilirken, bu tarihten sonrası için şartlar daha ağır. 1999 sonrası emekli olanlar için bu yıl 7 bin prim günü dolmaya başladı.

İstifa eden tazminat alabilir mi?

Tazminat hakkı için burada kritik tarih 9 Eylül 1999. Bu tarihten önce ilk kez çalışmaya başlayanlar için 15 yıl sigortalılık, 3.600 gün primle kıdem tazminatı alınabilirken, bu tarihten sonra ilk kez çalışmaya başlayanlar için şartlar daha ağır.

İstifa eden tazminat alabilir mi?

DOĞRU DEĞERLENDİRİN
Emeklilik için yaş dışındaki şartları sağlayarak kıdem tazminatı alabilmek için kişinin hem yaştan, hem de normal emeklilik koşullarına göre değerlendirme yapılması gerekiyor. Örneğin ilk kez 9 Eylül 1999'da sigortalı olmuş bir kadın, yaştan emeklilik için 25 yıl sigortalılık ve 4.500 prim günü ve 58 yaş şartlarına tabiyken, normal emeklilik için ise 7 bin prim günü ve 58 yaş şartlarına tabi. İlk kez 9 Eylül 1999 tarihinde sigortalı olmuş bir erkek ise yaştan emeklilik için 4.500 prim günü, 25 yıl sigortalılık ve 60 yaş şartlarına, normal emeklilik için ise 7 bin prim günü ve 60 yaş şartlarına tabi.

İstifa eden tazminat alabilir mi?

BU YIL TAMAMLANIYOR
İlk kez 9 Eylül 1999'da sigortalı olan bir kişi eğer bu tarihten sonra hiç ara vermeden çalışmışsa 7 bin gün prim şartını 9 Kasım 2018'de tamamlamış oluyor. 1999, 2000, 2001 yıllarında ilk kez sigortalı olup kesintisiz çalışan kişiler bu yıl 7 bin prim günlerini tamamlamış oluyor. Emeklilik için yaş dışındaki diğer şartları sağlayıp kıdem tazminatı alınırken yalnızca son işyerinde geçirilen süre kadar tazminata hak kazanılır.

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