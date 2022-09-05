İzmir İktisat Kongresi binasının açılış tarihi belli oldu

Türkiye'nin ilk ekonomi politikalarının tartışıldığı İzmir İktisat Kongresi'nin tarihi binasının, aslına uygun şekilde yeniden inşa süreci devam ediyor. Çalışmaların ise 100. yıl dönümüne kadar tamamlanması bekleniyor. Vali Yavuz Selim Köşger "Müteahhit firmamız bize taahhütte bulundu. İnşallah 17 Şubat'tan önce yani 2023 yılının Ocak ayında bina teslim edilecek. Yüzüncü yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin değerlendirildiği ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına projeksiyon olacak bir kongre gerçekleştirilecek" dedi.