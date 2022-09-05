İzmir İktisat Kongresi binasının açılış tarihi belli oldu

"Yani buranın yıkılmış, sonra da bu halde bırakılmış olması İzmirlilerin gönlünde bir yaraydı. Biz bunu tespit ettik. İzmir İktisat Kongresi'nin yüzüncü yılı yaklaşmaktaydı. Maalesef bina yıkılmasından sonra arsalardan biri otopark yapılmış. İkincisi de otopark yapılmak üzereyken biz olaya müdahil olduk ve ikinci arsayı da tescil ettirdik."

Köşger, alanda İzmir'in en büyük Osmanlı dönemi arkeolojik kazısının yapıldığını, dönemin ticari hayatını anlatan önemli eser çıkarıldığını, bunların da bina içinde sergileneceğini ifade etti.