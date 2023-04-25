  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir'de TOKİ 2023 deprem konutlarında hak sahipleri belli oldu! İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…

İzmir'de TOKİ 2023 deprem konutlarında hak sahipleri belli oldu! İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan büyük depremin ardından yapılan TOKİ konutlarınıdan hak sahibi olacak kişiler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde çekilen kurayla belirlendi. 25 Nisan Salı günü İzmir Karaburun, Bayındır, Bergama, Beydağ, Menemen, Ödemiş, Tire ilçeleri arsa kura çekimi TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı. Peki TOKİ İzmir arsa kura sonuçları isim listesi sorgulaması nasıl yapılır? 2023 TOKİ İzmir arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 13:35 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 13:57
İzmir’de TOKİ 2023 deprem konutlarında hak sahipleri belli oldu! İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…

TOKİ İzmir arsa kura sonuçları sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden başladı. 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında çekilecek İlk Evim Arsa kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, müstakil TOKİ İzmir arsa kura çekilişi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar…

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de TOKİ 2023 deprem konutlarında hak sahipleri belli oldu! İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremin ardından Bayraklı'daki rezerv alanda yapılan 1216 konut ve 32 iş yerinin sahipleri, kura çekimiyle tespit edildi.

İzmir’de TOKİ 2023 deprem konutlarında hak sahipleri belli oldu! İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…

AFAD tarafından hak sahibi oldukları belirlenen depremzedeler için Şehir Hastanesi yanındaki rezerv alanda yapımı tamamlanan son etaplar için kura çekimi yapıldı.

İzmir’de TOKİ 2023 deprem konutlarında hak sahipleri belli oldu! İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…

Hak sahiplerine geçen yıl teslimi yapılan ilk 2 etabında yaşamın başladığı projenin, kalan 6 etabındaki 1216 konut ve 32 iş yerinin sahibi, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde çekilen kurayla belirlendi.

İzmir’de TOKİ 2023 deprem konutlarında hak sahipleri belli oldu! İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…

Kura sonucu ev ve iş yerlerine kavuşan depremzedelerin perşembe gününden itibaren konut ve iş yerlerinin anahtarlarını teslim alabilecekleri açıklandı.

  • SON DAKİKA