İzmir'de TOKİ 2023 deprem konutlarında hak sahipleri belli oldu! İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan büyük depremin ardından yapılan TOKİ konutlarınıdan hak sahibi olacak kişiler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde çekilen kurayla belirlendi. 25 Nisan Salı günü İzmir Karaburun, Bayındır, Bergama, Beydağ, Menemen, Ödemiş, Tire ilçeleri arsa kura çekimi TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı. Peki TOKİ İzmir arsa kura sonuçları isim listesi sorgulaması nasıl yapılır? 2023 TOKİ İzmir arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…