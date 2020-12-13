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Kazdağları rampalarının kolaylıkla aşılmasını sağlayacak tünellerde sona doğru
Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde yapımı süren ve 45 dakikalık ulaşımı 5 dakikaya düşürmesi hedeflenen 2 tünelde çalışmalar sürüyor.
Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 11:39Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 11:40
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Çanakkale-İzmir kara yolunda başlatılan bölünmüş yol ve tünel çalışmalarının tamamlanmasıyla özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu artan bölgede bulunan Kazdağları rampaları, sürücülerin "korkulu rüyası" olmaktan çıkacak.
Çanakkale ile İzmir limanları hinterlandında bulunan ve lojistik kara yolu altyapısını oluşturan yolun hizmete açılmasıyla Kuzey ve Güney Marmara ile Ege Bölgesi arasında ulaşım kolaylaşacak. Bu sayede trafikte can ve mal güvenliği temin edilerek bölgenin turizm, ticaret ve sosyoekonomik gelişimine de katkı sağlanacak.
Ayvacık-Küçükkuyu güzergahında 9,6 kilometrelik bölünmüş yol yapım çalışmaları kapsamında onlarca keskin virajı barındıran bölgeye toplam 5 bin 700 metre uzunluğunda çift tüp iki tünel inşa ediliyor. Şu anda 45 dakikada kat edilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampalarında ulaşım, tünellerin hizmete açılmasının ardından sadece 5 dakika sürecek.
Çanakkale'nin İzmir ve Balıkesir ile bağlantısının sağlandığı yolu, 1200'ü ağır tonajlı olmak üzere günlük yaklaşık 7 bin araç kullanıyor.
Özellikle yaz aylarında ağır vasıtaların yoldaki yoğunluğu nedeniyle sürücüler için büyük sorun oluşturan kara yolunda ulaşım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'te tünellerin tamamlanmasıyla rahatlatılacak.