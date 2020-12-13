Kazdağları rampalarının kolaylıkla aşılmasını sağlayacak tünellerde sona doğru

Çanakkale ile İzmir limanları hinterlandında bulunan ve lojistik kara yolu altyapısını oluşturan yolun hizmete açılmasıyla Kuzey ve Güney Marmara ile Ege Bölgesi arasında ulaşım kolaylaşacak. Bu sayede trafikte can ve mal güvenliği temin edilerek bölgenin turizm, ticaret ve sosyoekonomik gelişimine de katkı sağlanacak.