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Kilosu 100 TL! Aydın'da kapış kapış satılıyor

Aydın'ın İncirliova ilçesinde üretilen deve sütü, kilosu 100 TL'den yurt içi ve yurt dışına pazarlanıyor. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, süt haricinde devenin sucuğu, idrarı, dili, yağı ve tüyüne dahi talebin olduğunu belirterek, "Günlük 40 kilo süt çıkıyor, talebi karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2020 Cumartesi 17:45 Güncelleme Tarihi: 8 Şubat 2020 Cumartesi 17:48
Kilosu 100 TL! Aydın'da kapış kapış satılıyor
Kilosu 100 TL! Aydın'da kapış kapış satılıyor

İncirliova Belediye Başkanı ve Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu eski Başkanı da olan Aytekin Kaya'nın ilçede 30 yıldan beri deve çiftliği bulunuyor. Başkan Kaya, yetiştirdiği güreş develeri haricinde dişi develerden de elde ettiği sütü kilosu 100 TL'den yurt içi ve yurt dışına pazarlıyor. Günlük 40 kilo deve sütünü istek üzerine paketleyerek gönderen Kaya, süt haricinde de taleplere karşılık veriyor.

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Kilosu 100 TL! Aydın'da kapış kapış satılıyor
Kilosu 100 TL! Aydın'da kapış kapış satılıyor

Deve sucuğunun kilosunun 60 TL'den, dilinin ise tanesi 50 TL'den satıldığını belirten Kaya, devenin idrarı, tüyü ve yağını ise isteyenlere hediye ediyor.

Kilosu 100 TL! Aydın'da kapış kapış satılıyor
Kilosu 100 TL! Aydın'da kapış kapış satılıyor

'DEVENİN HER ŞEYİ FAYDALI'
Deve sütünün çok faydalı olduğunu söyleyen Kaya, "Talep çok. Geçenlerde 5 kilo deve sütünü, Rusya'ya gönderdik. Kanser hastalarına çok faydası oluyor.

Kilosu 100 TL! Aydın'da kapış kapış satılıyor
Kilosu 100 TL! Aydın'da kapış kapış satılıyor

Bağışıklık sistemini çalıştırıyor. C vitamini olmasından dolayı anne sütüne eş değerdir. Türkiye'deki profesörler de bu işe büyük önem veriyor. Çin'den ise deve sütü tozu istediler. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Devenin her şeyi faydalı. Tüyü, yağı, idrarı, dili, eti, sucuğu ve her şeyi faydalıdır.

Kilosu 100 TL! Aydın'da kapış kapış satılıyor
Kilosu 100 TL! Aydın'da kapış kapış satılıyor

Allah öyle bir yaratmış ki, her şeyinden faydasını gören insanlar var. İdrarının sedef hastalarına, dilinin kekeme çocuklara, tüyünün ise bel fıtığı gibi çok şeye faydası olduğu için bizden talep ediyorlar" dedi.

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