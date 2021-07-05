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Haberler Galeri Kira artış oranları belli oldu! İşte 2021 kira artış oranları....

Kira artış oranları belli oldu! İşte 2021 kira artış oranları....

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kira artış oranları da merak ediliyor. Yıllık enflasyon yüzde 17,53 olarak gerçekleşti. Peki kira oranları ne kadar oldu? İşte 2021 kira artış oranları....

Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 12:15 Güncelleme Tarihi: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 12:18
Kira artış oranları belli oldu! İşte 2021 kira artış oranları....

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Haziran ayı enflasyon oranını açıkladı. TÜİK tarafından yapılan açıklamanın ardından kira zammı, emekli zammı gibi birçok oranı enflasyon verisi belirliyor.

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Kira artış oranları belli oldu! İşte 2021 kira artış oranları....

Merakla beklenen Haziran ayı enflasyon oranını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Buna göre enflasyon oranı yıllık %17,53, aylık %1,94 olarak gerçekleşti.

Kira artış oranları belli oldu! İşte 2021 kira artış oranları....

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 14,55 OLDU

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Temmuz ayı için yüzde 14,55 oldu.

Kira artış oranları belli oldu! İşte 2021 kira artış oranları....

Haziran ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: % 14,55

Temmuz Ayı Kira Zammı Tutarı: 145,5 TL

Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.145,5 TL

Kira artış oranları belli oldu! İşte 2021 kira artış oranları....

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Temmuz ayında ödeyeceği kira zammı 145,5 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.145,5 TL lira olarak gerçekleşecek.

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