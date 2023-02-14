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Haberler Galeri Kızılay iş ilanı verdi! KPSS şartı olmadan birçok şehirde memur alınacak! 45 yaş altında olan herkes başvurabilir

Kızılay iş ilanı verdi! KPSS şartı olmadan birçok şehirde memur alınacak! 45 yaş altında olan herkes başvurabilir

Türk Kızılay'ında çalışmak için nereye başvurmak gerekiyor? 2023 Kızılay personel alımı yapıyor mu? Kızılay'da hangi kadrolarda personel alımı yapacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 12:03 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 12:11
Kızılay iş ilanı verdi! KPSS şartı olmadan birçok şehirde memur alınacak! 45 yaş altında olan herkes başvurabilir

KIZILAY 2023 PERSONEL ALIMI BAŞVURU!

Türk Kızılay'ı bünyesinde çalışmak isteyenleri ilgilendiriyor. 2023 yılında güncel kamu personel alımı başvuru ilanı yayımlandı. KPSS şartsız personel alımına dair tüm detaylar belli oldu. Başvuru şartları ilandan ilana göre değişmekle birlikte alımların İstanbul ve Ankara illeri içerisinde olacağı belirtildi. İşte Kızılay personel alım ilanları...

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Kızılay iş ilanı verdi! KPSS şartı olmadan birçok şehirde memur alınacak! 45 yaş altında olan herkes başvurabilir

PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARDA OLACAK?

Kızılay duyurduğu yeni ilanlarla beraber kadrolarına Ankara'da istihdam edilecek şekilde;

Dikim/Yapıştırma/Kesme Usta Yardımcısı

Dikim/Yapıştırma Ustası

Muhasebe Uzmanı olarak görev yapacak personel alım ilanını paylaştı.

Kızılay iş ilanı verdi! KPSS şartı olmadan birçok şehirde memur alınacak! 45 yaş altında olan herkes başvurabilir

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

Kızılay kadrolara başvuran vatandaşlardan genel kapsamda "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, kamu haklarından mahrum olunmaması, görev teşkil etmeye engel herhangi bir sağlık problemine sahip olunmaması, güvenlik soruşturmalarında olumlu sonuçlar alınması" gibi şartları göz önünde bulunduracak.

Kızılay iş ilanı verdi! KPSS şartı olmadan birçok şehirde memur alınacak! 45 yaş altında olan herkes başvurabilir

DİKİM PERSONELİ ALIM ŞARTLARI NELER?

Kendisine tahsis edilen işleri uygulama,

45 yaşını doldurmamış olma,

En az 2 yıl tecrübe sahibi olma,

Askerlik görevini tamamlamış olma,

Tercihen sanayi tipi çift iğneli dikiş makinesi, sanayi tipi tek iğne dikiş makinesi ya da el tipi yapıştırma makinelerinden bir tanesinin kullanımına hakim,

Eğitime yatkın,

Çözüme odaklanma,

Gelişim ve uzmanlaşmaya yatkın,

Üretim hedefleri belli kriter ve kalite standartları kapsamında üretim yapılmasına destek olma,

Uygulama becerisi, iş kalitesi, zaman yönetimi, öğrenmeye odaklı olma, kurum ilke ve değerlerine uyumlu olma, yeniliğe ve değişime açık ekip çalışması, iletişim kabiliyeti, sorumluluk sahibi, geri bildirim sahibi, çalışma disiplinine sahip, odaklılık gibi konulara yatkın,

Çalışma ve seyahat engeli olmayan, ağır işlerde çalışmaya karşı problemi olmayan

Personel alımında bulunulacaktır.

Kızılay iş ilanı verdi! KPSS şartı olmadan birçok şehirde memur alınacak! 45 yaş altında olan herkes başvurabilir

MUHASEBE PERSONELİ ALIM ŞARTLARI NELER?

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde en az lisans derecesinde mezun olma,

SAP modüllerinde minimum 2 yıl tecrübe sahibi

İletişim yeteneği yüksek, analitik düşünmeye yatkın, araştırma yapabilen, takım çalışmasına uyumlu,

Yoğum iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyumlu, insan ilişkilerinde güçlü, çözüm odaklı,

İş takibi, doküman hazırlama ve raporlama konusunda yetenekli,

Tercihen askerlik görevini bitirmiş (Erkekler için)

Office programlarını kullanmayı bilen,

Özellikle Excel kullanımında yetenekli, SMM belgesine sahip,

Üretim işletmelerinde muhasebe, maliye ve bütçeleme ile ilgili minimum 5 yıl deneyime sahip,

Tercihen aktif olarak araç kullanabilecek

Personel alımında bulunulacaktır.

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