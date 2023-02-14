Kızılay iş ilanı verdi! KPSS şartı olmadan birçok şehirde memur alınacak! 45 yaş altında olan herkes başvurabilir

DİKİM PERSONELİ ALIM ŞARTLARI NELER?

Kendisine tahsis edilen işleri uygulama,

45 yaşını doldurmamış olma,

En az 2 yıl tecrübe sahibi olma,

Askerlik görevini tamamlamış olma,

Tercihen sanayi tipi çift iğneli dikiş makinesi, sanayi tipi tek iğne dikiş makinesi ya da el tipi yapıştırma makinelerinden bir tanesinin kullanımına hakim,

Eğitime yatkın,

Çözüme odaklanma,

Gelişim ve uzmanlaşmaya yatkın,

Üretim hedefleri belli kriter ve kalite standartları kapsamında üretim yapılmasına destek olma,

Uygulama becerisi, iş kalitesi, zaman yönetimi, öğrenmeye odaklı olma, kurum ilke ve değerlerine uyumlu olma, yeniliğe ve değişime açık ekip çalışması, iletişim kabiliyeti, sorumluluk sahibi, geri bildirim sahibi, çalışma disiplinine sahip, odaklılık gibi konulara yatkın,

Çalışma ve seyahat engeli olmayan, ağır işlerde çalışmaya karşı problemi olmayan

Personel alımında bulunulacaktır.