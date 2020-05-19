Koca Yusufların dünyadaki alternatif bakım merkezi Türkiye oldu

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"Koca Yusuf"ların dünyadaki alternatif bakım merkezi Türkiye oldu
Türkiye'nin üretim ortağı olduğu "yeni nesil nakliye uçağı" A400M'lerin hafif ve ağır bakımlarının yapıldığı Kayseri'de, "retrofit" adı verilen versiyon yükseltme işlemi de gerçekleştirilecek.
Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2020 Salı 13:39
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artıran ve "Koca Yusuf" olarak bilinen A400M uçaklarının hafif ve ağır bakımları, Airbus tesisleri dışında sadece Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde gerçekleştiriliyor.
Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'nda konuşlandırılan ve Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katan "uçan kale"lerin bakımlarını yapabilme kabiliyetine sahip olan fabrika, yıl sonu itibariyle retrofit (bakım-onarım-iyileştirme) işlemini de hem Türkiye envanterindeki hem de dünyadaki diğer A400M'lere yine Airbus dışında uygulayabilen tek ülke olacak.
Türk mühendislerinin tasarım ve imalatına katıldığı ilk uluslararası uçak projesi olan A400M'lerin hafif ve ağır bakımlarının yanında retrofit işlemlerinin de Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde uygulanacak olmasının hem ülkenin dünya havacılık bakım onarım sektöründe tanınırlığının artırmasına hem de ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlaması bekleniyor.
2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde görevli A400M Retrofit Proje Subayı Hava Mühendis Üsteğmen İsmail Barış Sağlam, AA muhabirine, A400M'nin Türkiye'nin ilk stratejik nakliye uçağı olduğunu söyledi.
Türkiye envanterinde 9 adet A400M olduğunu hatırlatan Sağlam, "A400M, şu an envanterimizde olan CN235, C160 ve C130 gibi ulaştırma uçaklarından daha kabiliyetli, daha fazla yük taşıyabilen, daha uzun menzile gidebilen uçaklardır. Bu uçaklar helikopter ve tank taşıyabilir. Yüksüz olarak Türkiye'den ABD'ye kadar yakıt ikmali yapmadan uçuşunu yapabilir." dedi.