Koca Yusufların dünyadaki alternatif bakım merkezi Türkiye oldu

Türkiye envanterinde 9 adet A400M olduğunu hatırlatan Sağlam, "A400M, şu an envanterimizde olan CN235, C160 ve C130 gibi ulaştırma uçaklarından daha kabiliyetli, daha fazla yük taşıyabilen, daha uzun menzile gidebilen uçaklardır. Bu uçaklar helikopter ve tank taşıyabilir. Yüksüz olarak Türkiye'den ABD'ye kadar yakıt ikmali yapmadan uçuşunu yapabilir." dedi.