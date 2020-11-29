Koronavirüs karavan satışlarını yüzde 100 artırdı

Alternatif olarak karavan ve çadır tatili birçok insanın düşüncesinde yer etti. Daha önceleri insanların hayali olan bu karavanlar, virüsle birlikte artık yaşamın içerisinde yer almaya başladı. Karavan talebinde şu an yüzde 100 bir artış var" diye konuştu.

Eleman sıkıntısı çektiklerini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

