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Kuru incirde milyon dolarlık ihracat! Sezona "tatlı" başladı
Türkiye'nin söz sahibi olduğu kuru incir üretiminde ihracat sezonu hareketli başladı. Ürün kalitesinin yüksek olduğu 2022-2023 sezonunun ilk ihracat günü olan 7 Ekim'de 17 milyon dolarlık ürün, gemilere yüklenerek dünya pazarlarına gönderildi.
Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 12:42Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 12:48
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AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre Türkiye'den geçen sezon 97 ülkeye 70 bin 647 ton kuru incir ihraç edildi, 258 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı. Bu üründe en önemli ihracat pazarları İngiltere, Almanya ve Fransa oldu.
Ürün kalitesinin yüksek olduğu 2022-2023 sezonunun ilk ihracat günü olan 7 Ekim'de ise 17 milyon dolarlık ürün, gemilere yüklenerek dünya pazarlarına gönderildi.
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, AA muhabirine, bu yılki hedeflerinin 75 bin tona ulaşmak olduğunu söyledi. Sezonun ilk günündeki yüklemenin umut verici olduğunu belirten Işık, şunları kaydetti:
"İncir ihracatında arz talep meselesini oluşturmuş durumdayız. Yaklaşık 70 bin ton civarında ihracat, 80-90 bin ton arası da üretimimiz oluyor. Geçen yıla göre daha iyi bir üretimimiz var. Ürün sağlıklı olunca ihracat da arttı. Mevcut pazarlarımızı da geliştirmek istiyoruz. Bunu da bir sistem dahilinde yapıyoruz. Hedef pazarlar üzerinde çalışıyoruz. Çin, Tayvan, Hindistan, Brezilya ve ABD hedef pazarlarımız. Bu ülkelerden gelen talep her geçen yıl artıyor."
İncirin, ihracat kültürü oturmuş bir ürün olduğunu, bu üründen elde edilen gelirin yıllar itibarıyla artış gösterdiğini dile getiren Işık, iç piyasada tüketimin ise çok az olduğunu ifade etti.