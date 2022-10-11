Kuru incirde milyon dolarlık ihracat! Sezona "tatlı" başladı

"İncir ihracatında arz talep meselesini oluşturmuş durumdayız. Yaklaşık 70 bin ton civarında ihracat, 80-90 bin ton arası da üretimimiz oluyor. Geçen yıla göre daha iyi bir üretimimiz var. Ürün sağlıklı olunca ihracat da arttı. Mevcut pazarlarımızı da geliştirmek istiyoruz. Bunu da bir sistem dahilinde yapıyoruz. Hedef pazarlar üzerinde çalışıyoruz. Çin, Tayvan, Hindistan, Brezilya ve ABD hedef pazarlarımız. Bu ülkelerden gelen talep her geçen yıl artıyor."