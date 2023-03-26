Marketlerden fiyat sabitleme ve indirim müjdesi! İşte kampanyalı ürün fiyatları

On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlaması ile birlikte vatandaşların gıdaya daha uygun fiyatla ulaşması için marketler fiyat sabitleme dönemine gidiyor. Tarım Kredi marketleri ile başlayan indirim ve fiyat sabitleme yerel ve zincir marketlere de yayıldı. İşte marketler kampanyalı ürün fiyatları...