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Haberler Galeri Marketlerden fiyat sabitleme ve indirim müjdesi! İşte kampanyalı ürün fiyatları

Marketlerden fiyat sabitleme ve indirim müjdesi! İşte kampanyalı ürün fiyatları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrı ve talimatı sonrası marketlerde fiyat sabitleme Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ile başladı. Tarım Kredi 900 üründe fiyat sabitleyerek bu alanda öncü olurken zincir marketler de teker teker indirime gitmeye başladı.

Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 08:43 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 08:51
Marketler fiyat sabitleme ve indirim müjdesi! İşte kampanyalı ürün fiyatları
Marketler fiyat sabitleme ve indirim müjdesi! İşte kampanyalı ürün fiyatları

On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlaması ile birlikte vatandaşların gıdaya daha uygun fiyatla ulaşması için marketler fiyat sabitleme dönemine gidiyor. Tarım Kredi marketleri ile başlayan indirim ve fiyat sabitleme yerel ve zincir marketlere de yayıldı. İşte marketler kampanyalı ürün fiyatları...

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Marketler fiyat sabitleme ve indirim müjdesi! İşte kampanyalı ürün fiyatları
Marketler fiyat sabitleme ve indirim müjdesi! İşte kampanyalı ürün fiyatları

FİYATLARDA YÜZDE 25 İNDİRİM
Yerel ve ulusal birçok market zinciri başta gıda olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinde fiyat sabitleme ve indirim müjdesi geliyor. Fiyatlar değişse de marketler raflarda bazı ürünlerde yüzde 25'lere varan indirimler yapacak.

Marketler fiyat sabitleme ve indirim müjdesi! İşte kampanyalı ürün fiyatları
Marketler fiyat sabitleme ve indirim müjdesi! İşte kampanyalı ürün fiyatları

UCUZ ÜRÜN 2.281 NOKTADA
Ramazan'da birçok vatandaşın 'alışveriş sepetini daha ucuza nerede doldururum' sorusuna cevap niteliğinde bir kampanyaya imza atan Tarım Kredi Marketleri, fiyatı günlük değişen manav grubu gibi ürünler hariç temel tüketim ve temizlik ürünlerinde bir ay boyunca fiyatları değiştirmeyeceğini ilan etti.

Marketler fiyat sabitleme ve indirim müjdesi! İşte kampanyalı ürün fiyatları
Marketler fiyat sabitleme ve indirim müjdesi! İşte kampanyalı ürün fiyatları

HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ?
Ramazan'da vatandaşlara destek olmak amacıyla mercimek, pirinç, bulgur, nohut, fasulye, ayçiçek yağı, tuz, salça, makarna, un, bisküvi, çikolata, meyve suları, su, çay, reçel, tereyağ, margarin, zeytin yağı, peynir, zeytin, şeker, süt, Et Süt Kurumu'na ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile toz deterjan, sabun çeşitleri, ıslak mendil, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde Tarım Kredi Marketleri bir ay boyunca fiyat artırımı yapmayacak.

Marketler fiyat sabitleme ve indirim müjdesi! İşte kampanyalı ürün fiyatları
Marketler fiyat sabitleme ve indirim müjdesi! İşte kampanyalı ürün fiyatları

2 BİNDEN FAZLA NOKTADA İNDİRİMLİ FİYATTAN KAMPANYALI SATIŞ
Ucuz ürünler ülke genelinde 1.590 adet Kooperatif Market, 400 adet KoopMini Market ve 291 adet KoopBakkal olmak üzere toplamda 2.281 adet noktada satılmaya başlandı.

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