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Haberler Galeri Mazot ve benzin indirimlerinde son durum! 24 Kasım 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

Mazot ve benzin indirimlerinde son durum! 24 Kasım 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

Bugünden itibaren 24 Kasım Perşembe geçerli olan akaryakıt fiyatları benzine indirim, mazota zam gelmesiyle birlikte güncellendi. Peki, 24 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, benzin ve motorin fiyatı son durum...

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 16:52 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 16:54
Mazot ve benzin indirimlerinde son durum! 24 Kasım 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika… Akaryakıt fiyatları için tabela bugün yeniden güncellendi. Benzine dün yapılan indirimin ardından araç sahipleri akaryakıt bayilerinde bu sabah yeni fiyatlarla karşılaştı.

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Mazot ve benzin indirimlerinde son durum! 24 Kasım 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

Gece yarısından itibaren benzin grubunda 47 kuruş indirim gelecek. Fiyat değişiklikleri pompaya yansıyacak.

Mazot ve benzin indirimlerinde son durum! 24 Kasım 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.84 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.62 liradan satılıyor.

Mazot ve benzin indirimlerinde son durum! 24 Kasım 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (İSTANBUL, İZMİR,ANKARA)

İstanbul Anadolu yakası bir litre benzin fiyatı: 20.63 TL

İstanbul Anadolu yakası motorin (mazot) litre fiyatı: 23.90 TL

İstanbul Anadolu yakası LPG litre fiyatı: 10,46 TL

İstanbul Avrupa Yakası bir litre benzin fiyatı: 20.62 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 23.88 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 10,82 TL

Mazot ve benzin indirimlerinde son durum! 24 Kasım 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

İzmir motorin fiyatı: 24,07 TL

İzmir benzin fiyatı: 20.79 TL

Ankara motorin fiyatı: 24,03 TL

Ankara benzin fiyatı: 20.79 TL

NOT: Benzin ve motorin fiyatları, illere, ilçelere ve bayilere göre farklılık gösterebilir.

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