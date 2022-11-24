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Mazot ve benzin indirimlerinde son durum! 24 Kasım 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

Bugünden itibaren 24 Kasım Perşembe geçerli olan akaryakıt fiyatları benzine indirim, mazota zam gelmesiyle birlikte güncellendi. Peki, 24 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, benzin ve motorin fiyatı son durum...

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 16:52 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 16:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





