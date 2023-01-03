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Memur maaş zammı ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? 2023 memur zammı...

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte merakla beklenen memur maaş zammı da hesaplanmaya başladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,18 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,24 azalış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,27, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 97,72 olarak gerçekleşti. 2023 memur maaş zam oranı belli oldu mu? En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar oldu? İşte 2023 memur maaş zammı oranları...

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2023 Salı 10:57 Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2023 Salı 11:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





