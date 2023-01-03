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Haberler Galeri Memur maaş zammı ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? 2023 memur zammı...

Memur maaş zammı ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? 2023 memur zammı...

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte merakla beklenen memur maaş zammı da hesaplanmaya başladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,18 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,24 azalış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,27, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 97,72 olarak gerçekleşti. 2023 memur maaş zam oranı belli oldu mu? En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar oldu? İşte 2023 memur maaş zammı oranları...

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2023 Salı 10:57 Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2023 Salı 11:55
Memur maaş zammı ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? 2023 memur zammı...

Memur maaş zammı belli oldu mu? En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu? soruları Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından merakla araştırılıyor. Ek zamlı memur zammı ne zaman açıklanacak? Memur maaşları kaç TL oldu? İşte tüm merak edilenler...

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Memur maaş zammı ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? 2023 memur zammı...

Memur maaş zamları için merakla beklenen enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Memur maaş zammı ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? 2023 memur zammı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hükümete memur ve emekli zammı için sosyal refah düzenlemesi talimatını verdi. Memurlar enflasyon dışında sosyal refah payı adı altında ek zam alacak.

Memur maaş zammı ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? 2023 memur zammı...

MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI VE EK ZAM İLE HESAPLANACAK
Ek zamların TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası veya hafta içinde duyurulması bekleniyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranına ilave olarak masadaki 3 ek zam dahil ekonomistlerin beklentilerine göre son memur maaş zammı tabloları belli oldu.

Memur maaş zammı ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? 2023 memur zammı...

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur zammı, her yıl 6 aylık dilimler halinde Ocak ve Temmuz döneminde 2 kez belirleniyor. Memur maaşları önceki dönemde aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ve yeni toplu sözleşme zammının toplamı kadar zam alıyor. Temmuz döneminde toplu sözleşme zammı yüzde 7 olurken, bu rakam Ocak 2023 için yüzde 8 olarak uygulanacak.

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