Milyonlara sosyal yardım zammı

ULAŞMAK KOLAYLAŞTI

Bu yardımlardan yararlananların artması hem yardımların çeşitlenmesinden hem de vatandaşların daha kolay ulaşımının sağlanmasından kaynaklandı. Sosyal yardımların yüzde 78'i iş gücü piyasası dışındaki engelli ve yaşlılara yapıldı. Geçtiğimiz yıl 55 milyar lira olan sosyal yardım bütçesi bu yıl 69.5 milyar liraya ulaşacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın organize ettiği yardımlar her yıl Ocak ev Temmuz aylarında memur maaş katsayısı oranında artırılıyor. İşte bu desteklerden

bazıları şöyle: