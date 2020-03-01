Milyonlara sosyal yardım zammı

● YAŞLIYA 672 TL: Her hangi bir sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara devlet 672,81 lira maaş bağlıyor. Bu tutar, yüzde 4'lük memur zammıyla Temmuz'da 699,72
liraya çıkacak.
● YAKININA BAKANA 1.460 TL: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için aylık bin 460 lira evde bakım
desteği sağlanıyor. Bu, Temmuz'da bin 519 liraya yükselecek.
● ENGELLİYE 805 TL: Devlet yüzde 40-69 engeli olanlara aylık 537,08, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 805,62 lira ödeme yapıyor. Engelli aylığı da Temmuz'da 558,56-837,84 liraya yükselecek.