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> Milyonlarca emekliye promosyon rehberi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Milyonlarca emekliye promosyon rehberi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Emeklilere ikinci promosyon geliyor. Karar verirken dikkatli olun, kazançlı çıkın. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilenleri cevapladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 1 Şubat 2020 Cumartesi 00:07Güncelleme Tarihi: 2 Şubat 2020 Pazar 00:12
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Milyonlarca emekliye promosyon rehberi
2017 yılında başlatılan emekliye banka promosyonu 3. yılını doldururken, SGK bankalarla yeniden masaya oturacak ve miktarı belirleyecek. Daha önce 300, 375 ve 450 TL olarak üç rakam ödenirken bu miktarların artması bekleniyor. Bu arada tüm bankalar da büyük bir yarışa başladı. Emekliler ise karar vermekte zorlanıyor. İşte emeklilere rehber olacak ve akıllara takılan soruların cevapları.
- Hangi emekliler promosyon alıyor? Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski yeni tüm emeklilerin hakkı var.
Milyonlarca emekliye promosyon rehberi
- Parayı almanın bir şartı var mı? Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Bunları öne süren bankayı uyarın ya da tercih etmeyin.
Milyonlarca emekliye promosyon rehberi
- İkinci promosyon ne zaman ödenecek? Emekliler için promosyon 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçti. Bu tarihte başvurup promosyonu alanların 3 yıllık taahhüt süresi bu yıl doluyor. İkinci ödemeler 3 yıl dolunca yapılacak.
Milyonlarca emekliye promosyon rehberi
- 2017'den sonra promosyon alanlar ne yapacak? Onlar da 3 yıl bitince ikince ödeme alacak. Örneğin 2018 yılında alan bir emekli 2021'de ikinci promosyonu hak edecek.