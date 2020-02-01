Milyonlarca emekliye promosyon rehberi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

2017 yılında başlatılan emekliye banka promosyonu 3. yılını doldururken, SGK bankalarla yeniden masaya oturacak ve

miktarı belirleyecek. Daha önce 300, 375 ve 450 TL olarak üç rakam ödenirken bu miktarların artması bekleniyor. Bu arada tüm bankalar da büyük bir yarışa başladı. Emekliler ise karar vermekte zorlanıyor. İşte emeklilere rehber olacak ve akıllara

takılan soruların cevapları.