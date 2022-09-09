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Milyonlarca vatandaşa elektrik, doğalgaz ve harcama desteği | 2022 Sosyal yardım E- devlet başvuru ekranı
Milyonlarca vatandaşa elektrik, doğalgaz ve harcama desteği | 2022 Sosyal yardım E- devlet başvuru ekranı
Vatandaşlara sağlanacak olan fatura desteği ve kırstasiye yardımı için başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Peki doğal gaz ve elektrik faturası desteği nasıl alınır? Sosyal Destek Paketi nedir? Elektrik ve doğal gaz faturası desteğine nasıl başvurulur? Kırtasiye yardımı nasıl alınır? Doğal gaz ve kırtasiye yardımından kimler yararlanabilir, şartları nedir? İşte elektrik, doğal gaz faturalı ve kırtasiye yardımı başvuru ekranı...
Giriş Tarihi: 9 Eylül 2022 Cuma 10:55
Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2022 Cuma 11:10
Kırtasiye yardımı, elektrik ve doğal gaz faturası desteğine hemen başvurun | 2022 Sosyal yardım E- devlet başvuru ekranı
Hazine ve Maliye ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının yürüttüğü çalışmalar neticesinde aile destek tutarlarının artırılması, doğal gaz ve elektrik faturalarına sağlanan desteğin artarak devam etmesi ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması için ayrılan bütçenin 20-25 milyar lirayı bulması bekleniyor.
Kırtasiye yardımı, elektrik ve doğal gaz faturası desteğine hemen başvurun | 2022 Sosyal yardım E- devlet başvuru ekranı
Hükümetin yeni dönem sosyal yardım paketi kapsamında enerji ve aile destek tutarları artırılacak. Ayrıca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı üzere, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitim desteği sağlanacak.
Kırtasiye yardımı, elektrik ve doğal gaz faturası desteğine hemen başvurun | 2022 Sosyal yardım E- devlet başvuru ekranı
Bu doğrultuda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bir araya gelerek aile, enerji ve eğitim destekleri olmak üzere 3 sac ayağından oluşacak paketin detaylarını görüştü.
Kırtasiye yardımı, elektrik ve doğal gaz faturası desteğine hemen başvurun | 2022 Sosyal yardım E- devlet başvuru ekranı
Sosyal Yardım Paketi'nin detaylarını ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.
Kırtasiye yardımı, elektrik ve doğal gaz faturası desteğine hemen başvurun | 2022 Sosyal yardım E- devlet başvuru ekranı
427.9 MİLYON TL ÖDEME
Mevcut durumda 450-600 lira arasında değişen miktarlarda olmak üzere 12 ay süreyle ödenen Aile Destek Programı tutarları ile bundan yararlanan aile sayısının yeni paketle artırılması öngörülüyor.