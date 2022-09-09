Milyonlarca vatandaşa elektrik, doğalgaz ve harcama desteği | 2022 Sosyal yardım E- devlet başvuru ekranı

Vatandaşlara sağlanacak olan fatura desteği ve kırstasiye yardımı için başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Peki doğal gaz ve elektrik faturası desteği nasıl alınır? Sosyal Destek Paketi nedir? Elektrik ve doğal gaz faturası desteğine nasıl başvurulur? Kırtasiye yardımı nasıl alınır? Doğal gaz ve kırtasiye yardımından kimler yararlanabilir, şartları nedir? İşte elektrik, doğal gaz faturalı ve kırtasiye yardımı başvuru ekranı...