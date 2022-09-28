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Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soru: Asgari maaş 2023 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret 9 bin 900 lira mı olacak? Asgari maaşa ne kadar zam yapılacak?
Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soru: Asgari maaş 2023 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret 9 bin 900 lira mı olacak? Asgari maaşa ne kadar zam yapılacak?
Asgari maaş/ücret önümüzdeki sene 2023 ocak ayında ne kadar olacak? Asgari ücret 9 bin 900 tl olacak mı? Asgari maaşa ne kadar yüzde kaç zam yapılacak? milyonlarca vatandaşın merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammı için "emekçilerimizi enflasyonun tahribatlarından kurtaracağız" ifadelerini kulllanınca gözler enflasyon oranlarına çervrildi. Peki, 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 16:24
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 16:35
2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için gözler bir yandan enflasyon oranında olurken diğer yandan da yapılan resmi açıklamalara çevriliyor.
Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde 1,46 oranında artışla birlikte yıllık bazda 0,61 puan yükseldi. 2022 yılı son 6 aylık enflasyon farkına göre 2023 yılı yeni asgari ücreti belirlenecek.
ASGARİ ÜCRET 9 BİN 900 TL OLUR MU?
Vergi Uzmanı Muhammet Bayram'ın asgari ücretin ocak ayında 7 bin 700 TL olabileceğini açıklaması büyük ilgi çekmişti. Gazeteci Şeref Oğuz'un 2023 Asgari ücret tahminine göre yüzde 80 oranında bir zam asgari ücrete eklenecek.
ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?
Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6471 TL, net 5500,35 TL olarak belirlendi.
2023 YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 asgari ücret zammına ilişkin olarak "Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Bu bizim sözümüzdür." ifadelerini kullandı.