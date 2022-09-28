Haberler Galeri Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soru: Asgari maaş 2023 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret 9 bin 900 lira mı olacak? Asgari maaşa ne kadar zam yapılacak?

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soru: Asgari maaş 2023 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret 9 bin 900 lira mı olacak? Asgari maaşa ne kadar zam yapılacak?

Asgari maaş/ücret önümüzdeki sene 2023 ocak ayında ne kadar olacak? Asgari ücret 9 bin 900 tl olacak mı? Asgari maaşa ne kadar yüzde kaç zam yapılacak? milyonlarca vatandaşın merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammı için "emekçilerimizi enflasyonun tahribatlarından kurtaracağız" ifadelerini kulllanınca gözler enflasyon oranlarına çervrildi. Peki, 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 16:24 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 16:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





