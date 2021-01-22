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Milyonları ilgilendiriyor! 2021 AGİ ücretleri ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? AGİ asgari ücretin içinde mi?
Milyonları ilgilendiriyor! 2021 AGİ ücretleri ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? AGİ asgari ücretin içinde mi?
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren AGİ ücretleri, 2021 Ocak zammı ile birlikte zamlandı. Asgari ücrete yapılan yüzde 21,56 zam oranı ile birlikte AGİ ücretlerinin ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. En çok merak edilen konulardan biri de, AGİ'nin asgari ücretin içinde verilip verilmediği oldu. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 AGİ ücretleri ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? AGİ asgari ücretin içinde mi? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 16:51
Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 16:52
AGİ asgari ücretin içinde mi? Milyonlarca çalışanın merakla araştırdığı 2021 AGİ ücretleri belli oldu. Bu yıl geçerli olacak asgari ücrete yüzde 21,56 zam yapıldı. Asgari ücret ile birlikte bekar, evli, evli eşi çalışmayan, çocuklu-çocuksuz kişilere göre değişiklik gösteren AGİ ücretleri de artış gösterdi. Peki, 2021 AGİ ücretleri ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? AGİ asgari ücretin içinde mi? İşte cevaplar...
AGİ, ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?
1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI
Çalışanın kendisi %50
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10
1. çocuk %7,5
2. çocuk %7,5
3. çocuk %10
4. çocuk %5
2021 AGİ MİKTARLARI
Bekar - 268,31 TL
Evli eşi çalışmayan - 321,97 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu - 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu - 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu - 456,12 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu - 456,12 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu - 456,12 TL
Evli eşi çalışan - 268,31 TL