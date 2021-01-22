Haberler Galeri Milyonları ilgilendiriyor! 2021 AGİ ücretleri ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? AGİ asgari ücretin içinde mi?

Milyonları ilgilendiriyor! 2021 AGİ ücretleri ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? AGİ asgari ücretin içinde mi?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren AGİ ücretleri, 2021 Ocak zammı ile birlikte zamlandı. Asgari ücrete yapılan yüzde 21,56 zam oranı ile birlikte AGİ ücretlerinin ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. En çok merak edilen konulardan biri de, AGİ'nin asgari ücretin içinde verilip verilmediği oldu. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 AGİ ücretleri ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? AGİ asgari ücretin içinde mi? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 16:51 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 16:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





